Komisarka za širitev Marta Kos je na ponedeljkovem zasedanju odborov za zunanje zadeve in proračun v Bruslju izrazila nezadovoljstvo nad reformami v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Na zasedanju so obravnavali instrument za reforme in rast v zahodnobalkanski regiji. Kos je opozorila tudi na zamude pri izvajanju reformnih agend, ki se pojavljajo na obeh straneh.

"Srbija od decembra 2024 ni izvedla nobenih reform, Bosna in Hercegovina bi morala razviti akcijski načrt za pristop k EU,"

Marta Kos je o situaciji v posameznih državah podrobneje opisala, da ni zadovoljna z razvojem, ki ga je videla v Srbiji.

Albanija in Severna Makedonija sta prejeli predfinanciranje iz Načrta za rast za Zahodni Balkan, Črna gora pa naj ga bi ta teden. Vseh pet upravičenk z odobrenimi reformnimi agendami je do 15. marca prav tako vložilo svoje zahtevke za izplačilo prvega obroka iz tega instrumenta, ki jih ocenjuje Evropska komisija, in obstaja možnost, da bodo plačila izvedena v drugem in tretjem četrtletju letošnjega leta, je po poročanju portala European Western Balkans dejala Marta Kos.

"Kar zadeva Srbijo, zdaj razmišljamo, ali naj plačamo ali ne ... Za Srbijo je najpomembnejše, da sprejme medijsko in volilno zakonodajo ter izvede regulacijo elektronskih medijev," je dejala Kos in dodala, da je od vodstva države na čelu z Aleksandrom Vučićem dobila obljube, da bo to kmalu izpolnjeno, a se od decembra lani ni naredilo nič.

Meni, da ni stoodstotno prepričana, ali Srbija sledi poti v EU. "Rada bi končno videla dejanja, ne le poslušala obljube ... To je ključni čas za Srbijo," je poudarila.

Glede poti Bosne in Hercegovine v EU je Marta Kos ocenila, da bi bilo bolje, če bi država razvila načrt za pristopni proces.

Instrument, namenjen kandidatkam

Načrt za rast je nov finančni instrument, namenjen podpori socialno-ekonomskega zbliževanja med šestimi državami Zahodnega Balkana in EU na njihovi poti k pristopu. Sestavljen je iz štirih milijard evrov ugodnih posojil in proračunskih jamstev ter dveh milijard evrov nepovratnih sredstev.

Predfinanciranje je Evropska komisija začela izvajati marca letos. Kos je sicer povedala, da vsi partnerji z Zahodnega Balkana razen BiH uvajajo svoje reformne programe na področju pravne države in drugih ključnih področij, vendar se pojavljajo zamude tako na strani upravičencev kot pri Evropski komisiji.