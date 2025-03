"S predsednikom Vučićem sem imela konstruktivno srečanje. Poudarila sem, da je širitev proces, ki zahteva sodelovanje celotne družbe. To ni mogoče brez močne civilne družbe in neodvisnih medijev. To je najboljša pot naprej," je po srečanju s srbskim predsednikom sporočila komisarka Marta Kos.

Aleksandar Vučić pa je na družbenih omrežjih sporočil, da sta imela s komisarko "korekten in vsebinski pogovor o aktualnem dogajanju v Srbiji, izpolnjevanju srbske reformne agende, pospešitvi procesa pristopnih pogajanj in izvajanju Evropskega načrta rasti za Zahodni Balkan".

Srbski predsednik je po lastnih navedbah ponovil, da Srbija ostaja zavezana izpolnjevanju svojih obveznosti pri uresničevanju načrta rasti, krepitvi sodelovanja in stabilnosti v regiji, pa tudi zaščiti mednarodnega prava in svojih nacionalnih interesov.

Srečanje s komisarko Kos je opisal tudi kot pripravo na pomembne pogovore s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo, ki ga čakajo čez nekaj dni.

Vučić se sicer zadnje čase spoprijema z vse večjim pritiskom domače javnosti, potem ko je v Srbiji v soboto potekal eden največjih protestov v zgodovini države, demonstracije pa se vrstijo že od novembra lani. Protestniki srbske oblasti obtožujejo korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava, kar bi lahko predstavljalo težavo tudi na poti Srbije v EU.

Srečanje z Ruttejem

Srbski predsednik se je ob tem danes v Bruslju sestal tudi z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Med ključnimi temami njunih pogovorov so bilateralno sodelovanje med Srbijo in zvezo Nato, delovanje Nata na Kosovu ter razmere v Bosni in Hercegovini.

Kot je dejal Vučić, je bil Rutte do zdaj zelo korekten do Srbije in mu je za to hvaležen. "Prepričan sem o še boljšem sodelovanju med Srbijo in Natom v prihodnje," je dodal.