Imajo ga, a le v skladišču

Srbski notranji minister Dačić je zatrdil, da zvočnega topa ne uporabljajo niti ga niso namestili na katero od vozil, temveč da so ti sistemi shranjeni v skladišču. Na vprašanje novinarja, zakaj je pred tem izjavil, da notranje ministrstvo nima v lasti zvočnega topa ali kateregakoli drugega podobnega zvočnega orožja, je odgovoril, da je šlo za nespretno izjavo. "S tem je bilo mišljeno, da notranje ministrstvo tega sredstva ni uvrstilo v svoj arzenal prisilnih sredstev," je pojasnil za Danas.

Zgrešena naložba

Nakup sistema, katerega uporaba je v Srbiji prepovedana, je označil za zgrešeno naložbo. "Verjetno se je takrat mislilo, da bo sprejet nov zakon o policiji, ki bi kot eno od sredstev prisile predvidel tudi uporabo zvočnega orožja."

Pričevanja prizadetih

Več srbskih nevladnih organizacij je do ponedeljka zbralo več kot tri tisoč pričevanj udeležencev sobotnega množičnega protesta v Beogradu glede do zdaj še nepojasnjenega dogodka, ki je vznemiril protestnike. Evropska komisija je v začetku tedna izrazila pričakovanje, da bodo srbske oblasti izvedle preiskavo navedb o uporabi zvočnega topa, nevladniki pa so sprožili peticijo, v kateri zahtevajo mednarodno preiskavo incidenta.

Medtem je portal Nova.rs objavil posnetek, na katerem naj bi šlo za testiranje zvočnega topa, nameščenega na policijski džip.

Pogledajte kako je testiran sistem LRAD pre protesta u Beogradu, džip sa istim tablicama uslikan pored Skupštine! pic.twitter.com/PhVBbr2PlE — nova.rs (@novarsonline) March 19, 2025

V javnosti pa kroži tudi posnetek s sobotnega protesta pred skupščino, na katerem je viden džip z istimi registrskimi oznakami.

Osvetiću se kad-tad Slavku Ćuruviji.

Osvetiću se kad-tad ovom narodu. 🙏 pic.twitter.com/TKuH8894KB — Amfetaminolohije (@amfetaminolohie) March 19, 2025

Podpredsednica opozicijske Stranke svobode in pravice (SSP) Marinika Tepić je pokazala uradni dokument ponudnika, od katerega je notranje ministrstvo naročilo topove. Foto: Pixsell Podpredsednica opozicijske Stranke svobode in pravice (SSP) Marinika Tepić je zjutraj objavila komentar podobne, a nepomanjšane fotografije, s katere je razvidno dogajanje pred skupščino: "Desno – shod študentov in državljanov. Levo – policija z zvočnim topom na džipu v bližini Narodne skupščine države Srbije. Oblast je ogrozila življenja ljudi. Uporabili so zvočne naprave, ki so jih razporedili po mestu. Skupščino Srbije so izpraznili, da bi lahko brez težav parkirali vozila z napravo LRAD 450XL."

Beograd, subota 15. mart 2025.

Desno - skup studenata i građana

Levo - POLICIJA DRŽI ZVUČNI TOP na džipu kod Narodne skupštine države Srbije❗️



Vlast je ugrozila živote ljudi.

Upotrebili su zvučne uređaje koje su rasporedili po gradu.

Skupštinu Srbije su zato ispraznili da bi… pic.twitter.com/KCtFvWpqea — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) March 19, 2025

Pokazala je dokument

Na popoldanski novinarski konferenci je zatrdila, da imajo oblasti v lasti sedem omenjenih zvočnih topov in še devet zvočnih topov s podobnimi karakteristikami. Pokazala je uradni dokument ponudnika, od katerega je notranje ministrstvo naročilo topove.

Neposredno po sobotnem protestu je predsednik Aleksandar Vučić kot sramotne ocenil obtožbe o uporabi zvočnega topa. Foto: Reuters

Neposredno po sobotnem protestu je predsednik Aleksandar Vučić kot sramotne ocenil obtožbe, da naj bi policija uporabila zvočni top. V torek je za televizijo TV Pink dejal, da ne bo več predsednik, če bo dokazana uporaba topa. V odzivu na to izjavo je predsednik opozicijske SSP Dragan Đilas dejal: "Ker nisi več predsednik, enkrat v življenju izpolni to, kar si obljubil, in odstopi s funkcije predsednika Srbije. Enkrat v življenju bodi predsednik države."