Glasbenik Igor: To je bil zgodovinski dan za Srbijo #video #foto

Sobotni protest v Beogradu, na katerem je po oceni organizacije Arhiv javnih shodov sodelovalo okrog 300 tisoč ljudi, predstavlja zgodovinski dan za Srbijo, je prepričan 39-letni glasbenik Igor Mišković. Srbsko prestolnico so preplavile reke protestnikov z domiselnimi transparenti, sproščeno energijo in odločnostjo, da bodo vztrajali do konca. A zdi se, da je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki se mu mandat izteče spomladi 2027, odločen, da gre do konca.