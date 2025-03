Viralna domislica: s prizorom iz kultnega filma Kdo tam poje vabijo na proteste

Študenti iz Srbije, ki za soboto napovedujejo največje proteste proti korupciji srbskih oblasti do zdaj, so k udeležbi na zborovanju pozvali z uprizoritvijo prizora iz legendarnega jugoslovanskega filma.

Družabna omrežja so za srbske študente že od samega začetka protestov in blokad močno orodje za mobilizacijo udeležencev na zborovanjih. Z objavami na Instagramu, omrežju X in TikToku obveščajo o svojih aktivnostih, se medsebojno bodrijo in pozivajo k udeležbi na protestih. To so storili tudi tokrat, ko za soboto v Beogradu napovedujejo največji protest do zdaj.

Ljudi so k udeležbi pozvali s posnetkom, v katerem so poustvarili kultno izvedbo pesmi Za Beograd v prav tako kultnem filmu Kdo tam poje (Ko to tamo peva) iz leta 1980, ki ga je režiral Slobodan Šijan.

Objava je v manj kot enem dnevu zbrala že več kot sto tisoč všečkov, ob njej se je vsul plaz komentarjev navdušenja in podpore, s simboloma stisnjene pesti ter srca se je med komentarji oglasila tudi hrvaška pevka Severina, ena najvidnejših podpornic študentskih protestov.

