V Beogradu veličasten sprejem za protestnike iz vse Srbije. Zakaj je Vojislav z družino prikolesaril iz Šabca? #video #foto

Beograjska ulica Terazije v petek zvečer ni bila dovolj velika za vse Beograjčane, ki so želeli pričakati protestnike iz vse Srbije. Ti so več dni pešačili oziroma so se na kolesih zgrinjali na Terazije in naprej po Kolarčevi ulici do Trga republike, kjer je študente in državljane čakala pogostitev. A polno je bilo tudi v obratno smer, na ulici Kralja Milana, vse do trga Slavija. Po tej poti je iz 80 kilometrov oddaljenega Šabca prikolesaril tudi Vojislav z družino, ki se bo danes popoldne udeležil, kot napovedujejo nekateri, največjega protesta v zgodovini Srbije. Zdi se, da pritisk na srbsko oblast na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem ne popušča, čeprav protesti trajajo že pet mesecev.

Novo upanje

42-letni Vojislav iz Šabca, ki je brez službe, čeprav je končal višjo veterinarsko šolo, se je z družino s kolesi od doma odpravil v petek opoldne. Pred tem so se s 15 minutami molka poklonili žrtvah tragedije v Novem Sadu, ko je 1. novembra lani pod zrušenim nadstreškom železniške postaje življenje izgubilo 15 ljudi. Od takrat se protesti širijo po vsej državi, množično gibanje pa vodijo študenti, ki so novo upanje vseh v Srbiji, da bo v državi končno prišlo do korenitih sprememb.

Osvobodili so se strahu

Vojislav pravi, da so se ljudje osvobodili strahu pred avtoritarno oblastjo predsednika Aleksandra Vučića, ki Srbiji vlada od leta 2012. V času vladavine Slobodana Miloševića je bil Vučić konec devetdesetih let minister za informiranje kot član Srbske radikalne stranke Vojislava Šešlja, v Hagu obsojenega zaradi vojnih zločinov.

Vojislav je iz Šabca prikolesaril z ženo in dvema sinovoma. Šabac še ni zaživel, kot se je izrazil. Na začetku je bil sicer velik protest, potem pa je energija nekoliko zamrla. "A to ni pomembno, pomembni so ti mladi ljudje, to, kar počnejo s temi protesti. Mi bomo z njimi vztrajali, kolikor nas pač bo."

Ne bo krvi

Kako se bo vse skupaj končalo? "Ne vem, česa vse so oblastniki sposobni, kako delujejo njihovi možgani, a mislim, da krvi ne bo. Policija in vojska se ne bosta uklonili nobeni oblasti," pravi Vojislav.

Aleksandar Vučić je sicer v preteklih dnevih znova dvigoval temperaturo z besedami, da se pripravljajo nasilne akcije opozicije in na vse načine poskušal ljudi odvrniti od prihoda v Beograd. Ni mu uspelo.

Brezzakonje

Tudi 27-letna Beograjčanka Tijana, ki je diplomirana igralka, je protestnike pričakala skupaj z mamo, očetom in sestro. Najbolj jo moti brezzakonje in to, da mladi ljudje nimajo veliko možnosti, ker je sistem gnil.

Resnične spremembe

"Dozdajšnji protesti so izgledali kot navaden sprehod, da se spremembe ne bodo zgodile, večinoma so bili protesti strankarski. Zdaj se prvič dogaja, da gre za študentski protest, a tudi vsenarodni. Prvič čutimo, da se lahko zgodijo resnične spremembe."

Ne upa pa si napovedati, kako se bo vse skupaj končalo. "Upamo, da bosta zmagali lepota in dobrota, a ne vemo, ali bo res tako."

Stefan in Filip iz Bogatića

Brata Stefan in Filip sta iz mesta Bogatić na zahodu Srbije, a živita v Beogradu. 28-letni Stefan je veterinar, prišel pa je podpret svojega 23-letnega brata, ki je kot študent zgodovine že mesece v blokadi. "V čast mi je, da sem lahko ob njem in med vsemi temi ljudmi. Prišel sem tudi zato, da pričakam naše someščane iz Bogatića, ki so pred tremi dvevi krenili proti Beogradu peš in s traktorji."

Odselil se je v Slovenijo, vrnil se je na proteste

37-letni Nemanja se je iz Srbije odselil v Slovenijo pred enim letom. Takrat si ni mogel zamisliti, da bi lahko prišlo do tako velikih protestov. V Sloveniji ima babico, a pravi, da je odšel predvsem zaradi nedelujočega sistema. "Ljudje ne odhajajo iz Srbije zaradi denarja, ampak zaradi sistema. Sodstvo ne deluje, institucije ne delujejo. Drugače kot v Sloveniji, kjer lahko urediš papirologijo brez podkupnine. Vse v Sloveniji sem uredil zelo enostavno, brez težav."

Po številnih protestih v preteklih mesecih, med drugim v največjih srbskih mestih, v Novem Sadu, Nišu, Kragujevcu, bo današnji protest v Beogradu velika preizkušnja tudi za oblast, ki je zelo oslabljena, hkrati pa politični krizi ni videti konca. Vučić namreč ne pristaja na prehodno vlado, ki bi pripravila pogoje za poštene volitve, kar je zahteva opozicije.

Vučić grozi

Srbski predsednik je v petek v nagovoru državljanom posvaril, da bo aretiran vsak, ki bo na protestu kršil javni red in mir. Ponovil je teorijo, po kateri naj bi za protesti stala tujina. Vučić sicer tudi ponavlja, da ne bo dovolil tako imenovane barvne revolucije.