Je to dokaz, da so v Beogradu uporabili zvočni top? #video

Dan po množičnih protestih v Beogradu (v zgornjem videu lahko vidite posnetke množice iz zraka) se v javnosti vrstijo ugibanja, ali so oblasti uporabile tako imenovani zvočni top, da bi razgnale množico protestnikov.

Po sobotnem množičnem protestnem shodu v Beogradu na družbenih omrežjih dežujejo posnetki, ki so nastali deset minut po 19. uri – takrat je zbrana množica zastala v 15 minutah molka v čast žrtvam novosadske tragedije, ta molk pa je prekinil nenavaden zvok, ob katerem so se protestniki pognali v brezglavi beg.

Že v soboto so se vrstila ugibanja, ali so oblasti nad protestniki uporabile tako imenovani zvočni top. Gre za nedovoljeno orožje, ki naj bi ga varnostni organi Srbije sicer imeli.

Da je šlo za uporabo zvočnega topa, je predsednik Aleksandar Vučić že v soboto zvečer zanikal, prav tako je "notorične laži in neresnice o uporabi zvočnega topa" zavrnilo obrambno ministrstvo. Medtem so se na družbenih omrežjih pojavili novi posnetki, ki znova namigujejo, da je šlo za načrtovano uporabo nevarnega orožja.

Evo još jednog ugla "kakav zvučni top, ništa nije bilo" momenta. pic.twitter.com/a1YNcSzUx8 — Biljana Lukić (@BiljanaLuki) March 16, 2025

Na posnetkih je mogoče videti, da je z območja, kjer je nato zavladala panika, tik pred incidentom bežalo več policistov. Zdaj med uporabniki družbenih omrežjih vlada prepričanje, da je to še en dokaz o uporabi zvočnega topa in da so policiste pred uporabo opozorili, da bi se lahko pravočasno umaknili.

Oglasila se je Marta Kos

Študenti in njihovi podporniki, ki že mesece blokirajo fakultete po državi, so napovedali, da bodo v svojih prizadevanjih vztrajali. Trdijo namreč, da njihove zahteve - objava popolne dokumentacije obnove novosadske železniške postaje, resnica in odgovornost za tragedijo, za katero krivijo korupcijo oblasti - niso bile izpolnjene.

Na dogajanje se je na družbenem omrežju X odzvala evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki se je zahvalila vsem, ki so poskrbeli za varnost protestnikov. Po njenih besedah morajo zdaj v Srbiji slediti reforme, nujne za vstop države v EU.

