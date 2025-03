Bruselj od Beograda pričakuje preiskavo glede zvočnega topa #video

Evropska komisija od srbskih oblasti pričakuje, da bodo izvedle pregledno in verodostojno preiskavo navedb, da naj bi med sobotnim protestom uporabile t. i. zvočni top. Glede zavrnitve tujih novinarskih ekip na meji pa so poudarili, da Srbija ne sme omejevati dostopa novinarjev do informacij.

Kot je danes na redni novinarski konferenci v Bruslju povedal tiskovni predstavnik komisije Guillaume Mercier, so seznanjeni s poročili, da naj bi srbske oblasti v soboto zvečer proti protestnikom uporabile zvočni top.

"Pričakujemo hitro, pregledno in verodostojno preiskavo teh očitkov. Spominjamo, da morajo oblasti v skladu z evropskim pravom na področju človekovih pravic udeležence zborovanj ščititi pred poškodovanjem ali nasiljem," je poudaril.

Glede petkove zavrnitve nekaterih novinarskih ekip iz Slovenije in Hrvaške na hrvaško-srbski meji pa je dejal, da od Srbije pričakujejo spoštovanje svobode medijev in svobode izražanja. Srbske oblasti morajo novinarjem zagotoviti dostop do informacij in svobodo gibanja, vključno s prečkanjem meja, je še povedal Mercier.

Ursula von der Leyen se bo srečala z Vučićem

Ob tem so v Bruslju napovedali, da se bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen prihodnji teden srečala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Po neuradnih informacijah bo srečanje, ki naj bi se ga udeležil tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, potekalo v torek.

V srbski prestolnici je v soboto potekal šesti množičen protest po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je življenje izgubilo 15 ljudi. Po navedbah srbskega arhiva javnih zborovanj se ga je udeležilo med 275 in 325 tisoč ljudi, po navedbah oblasti pa med 88 in 107 tisoč.

V državi se ob tem krepijo ugibanja o uporabi zvočnega topa, ki je sicer v Srbiji prepovedana. Oblasti uporabo naprave zanikajo ter grozijo s sankcioniranjem tistih, ki širijo informacije o tem. Nevladniki po drugi strani zahtevajo neodvisno mednarodno preiskavo, poročajo srbski mediji.