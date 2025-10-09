Evroposlanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavrnili oba predloga nezaupnice Evropski komisiji pod vodstvom predsednice Ursule von der Leyen, v katerih so ji očitali napake na področjih trgovine in kmetijstva oziroma neukrepanje v zvezi z dogajanjem v Gazi.

Za predlog skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE), v kateri so Komisiji očitali neuspešna trgovinska pogajanja z ZDA ter škodovanje evropskim podjetjem in kmetom, je glasovalo 179 poslancev. Proti jih je bilo 378, 37 pa jih je bilo vzdržanih.

Za predlog Levice, v kateri so Evropski komisiji poleg popuščanja v trgovinskih pogovorih z ZDA očitali še neukrepanje v zvezi z dogajanjem v Gazi, pa je glasovalo 133 evroposlancev. Proti jih je glasovalo 383, 78 pa jih je bilo vzdržanih.

Da bi bila nezaupnica izglasovana, bi moral vsaj eden od predlogov prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki bi predstavljali večino vseh 720 poslancev parlamenta. Na obeh glasovanjih je glas oddalo 594 poslancev.

To ni bilo prvo glasovanje

Druga Komisija pod vodstvom von der Leyen, ki je mandat nastopila decembra lani, je eno glasovanje o predlogu nezaupnice uspešno prestala že julija. Tedaj je za glasovalo 175 poslancev, proti 360, 18 pa jih je bilo vzdržanih.

Tako sta bila danes neuspešna še 15. in 16. predlog nezaupnice Evropski komisiji od leta 1972, ko je bil vložen prvi. Je pa leta 1999 že napoved vložitve predloga nezaupnice odnesla Evropsko komisijo pod vodstvom Luksemburžana Jacquesa Santerja.