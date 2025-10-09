Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
12.22

Osveženo pred

22 minut

Četrtek, 9. 10. 2025, 12.22

Evropski parlament zavrnil oba predloga nezaupnice Evropski komisiji

Ursula von der Leyen, Evropska komisija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Evroposlanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavrnili oba predloga nezaupnice Evropski komisiji pod vodstvom predsednice Ursule von der Leyen, v katerih so ji očitali napake na področjih trgovine in kmetijstva oziroma neukrepanje v zvezi z dogajanjem v Gazi.

Za predlog skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE), v kateri so Komisiji očitali neuspešna trgovinska pogajanja z ZDA ter škodovanje evropskim podjetjem in kmetom, je glasovalo 179 poslancev. Proti jih je bilo 378, 37 pa jih je bilo vzdržanih.

Za predlog Levice, v kateri so Evropski komisiji poleg popuščanja v trgovinskih pogovorih z ZDA očitali še neukrepanje v zvezi z dogajanjem v Gazi, pa je glasovalo 133 evroposlancev. Proti jih je glasovalo 383, 78 pa jih je bilo vzdržanih.

Da bi bila nezaupnica izglasovana, bi moral vsaj eden od predlogov prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki bi predstavljali večino vseh 720 poslancev parlamenta. Na obeh glasovanjih je glas oddalo 594 poslancev.

To ni bilo prvo glasovanje

Druga Komisija pod vodstvom von der Leyen, ki je mandat nastopila decembra lani, je eno glasovanje o predlogu nezaupnice uspešno prestala že julija. Tedaj je za glasovalo 175 poslancev, proti 360, 18 pa jih je bilo vzdržanih.

Tako sta bila danes neuspešna še 15. in 16. predlog nezaupnice Evropski komisiji od leta 1972, ko je bil vložen prvi. Je pa leta 1999 že napoved vložitve predloga nezaupnice odnesla Evropsko komisijo pod vodstvom Luksemburžana Jacquesa Santerja.

Evropska komisija Evropski parlament glasovanje Ursula von der Leyen
