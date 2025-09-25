Von der Leyen: Možnost sestrelitve ruskih letal v primeru kršitev je na mizi

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ursula von der Leyen | Komentar predsednice Evropske komisije sledi izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v torek ob robu Generalne skupščine ZN dejal, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor. | Foto Reuters

Komentar predsednice Evropske komisije sledi izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v torek ob robu Generalne skupščine ZN dejal, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor.

Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v luči nedavnih incidentov, ko so ruski droni in letala vdrli v zračni prostor držav članic EU in Nata, zagovarjala možnost sestrelitve ruskih letal v primeru kršitve zračnega prostora. Kot je dejala v sredo za ameriško mrežo CNN, je možnost sestrelitve ruskih lovskih letal na mizi.

"Moje mnenje je, da moramo braniti vsak kvadratni centimeter ozemlja," je dejala von der Leyen v pogovoru z novinarko CNN Christiane Amanpour na vprašanje o nedavnih vdorih ruskih dronov in letal v zračni prostor držav Nata, med katerimi so mnoge tudi članice EU.

"To pomeni, da če pride do vdora v zračni prostor, je po opozorilu, po tem, ko je bilo to zelo jasno povedano, seveda na mizi možnost sestrelitve letala, ki vdira v naš zračni prostor," je pojasnila von der Leyen, ki se v New Yorku udeležuje 80. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Von der Leyen se strinja s Trumpom

Komentar predsednice Evropske komisije sledi izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v torek ob robu Generalne skupščine ZN dejal, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor.

Ta mesec so Poljska, Estonija in Romunija, vse članice EU in Nata, obtožile Rusijo kršenja njihovega zračnega prostora, kar je Moskva sicer zanikala.

Prejšnji petek so tri ruska bojna letala vdrla v estonski zračni prostor, pred nekaj več kot desetimi dnevi pa je v romunski zračni prostor iz sosednje Ukrajine vstopil ruski dron. Pred dvema tednoma je Poljska ob pomoči letal zavezniških sil v svojem zračnem prostoru sestrelila več ruskih dronov.

