Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
10.28

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Četrtek, 4. 12. 2025, 10.28

1 ura, 21 minut

Von der Leyen molči glede obtožb o korupciji v EEAS

Kaja Kallas, Ursula von der Leyen | Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se do zdaj še ni odzvala na obtožbe o korupciji EEAS. | Foto Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se do zdaj še ni odzvala na obtožbe o korupciji EEAS.

Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se doslej ni odzvala na obtožbe o korupciji v Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS). V Komisiji so poudarili, da se ne distancirajo od težave in da preiskava poteka v drugi instituciji, danes poroča bruseljski spletni medij Politico.

Belgijska policija je v torek na prošnjo Evropskega javnega tožilstva (EPPO) pridržala nekdanjo zunanjepolitično predstavnico EU in rektorico College of Europe Federico Mogherini. Pridržali so še enega visokega uslužbenca ustanove ter nekdanjega generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje Stefana Sannina, ki je letos prevzel položaj generalnega direktorja Evropske komisije za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv.

Vse tri so v sredo izpustili iz pridržanja, Sannino pa je napovedal odstop s položaja v Evropski komisiji.

Preiskava se osredotoča na domnevno goljufijo, povezano s projektom diplomatske akademije EU – devetmesečnim programom usposabljanja za mlajše diplomate iz članic EU, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v obdobju 2021–2022 po razpisu dodelila univerzi College of Europe. Tudi akademijo vodi Mogherini.

Von der Leyen se do zdaj ni odzvala na obtožbe o korupciji v EEAS. Uradniki Evropske komisije so za Politico zatrdili, da gre za problem evropske diplomatske službe. Pri tem so poudarili, da je Sannino sicer letos prevzel visok položaj v Komisiji, da pa preiskava sega v čas njegovega prejšnjega delovanja.

Kallas: Obtožbe so šokantne

Zdajšnja vodja EEAS Kaja Kallas je v sredo v pismu osebju diplomatske službe, vpogled v katerega je pridobil Politico, menila, da so obtožbe proti Mogherini in Sanninu šokantne, vendar je ob tem poudarila, da so se zgodile pred njenim prihodom na čelo te institucije konec lanskega leta.

Izpostavila je še, da je njena ekipa začela notranje reforme, ki vključujejo strategijo za boj proti goljufijam ter okrepitev sodelovanja z agencijo EU za boj proti goljufijam (Olaf) in EPPO.

Je pa vprašanje, kdo je kaj vedel v zvezi z obtožbami proti Sanninu, poudarja Politico.

Štirje zaposleni v EEAS so že pred preiskavami EPPO za Politico povedali, da so se pojavila vprašanja o načinu, kako je Sannino med svojim delom v službi obravnaval imenovanja na zaželene diplomatske položaje. Po besedah dveh oseb, seznanjenih z zadevo, so uradniki Olafa obiskali pisarne generalnega sekretarja pred njegovim odhodom iz EEAS.

Neimenovani uradnik EU je za Politico dejal, da naj bi EPPO že septembra od EEAS zahteval odpravo Sanninove imunitete, o čemer Komisija ni bila obveščena.

Uradnik je še povedal, da Komisija ob zaposlitvi Sannina na položaj generalnega direktorja za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Zaliv ni bila seznanjena s prejšnjimi pritožbami proti njemu.

