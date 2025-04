"Mnogi tujci pravijo, da sem težek človek in se z menoj ni lahko pogovarjati, še nihče pa ni rekel, da sem negostoljuben. Tega pujsa smo pripravili za Donalda Trumpa mlajšega," je pod fotografijo z nedavnega obiska, ki jo je objavil na svojem profilu na Instagramu zapisal Aleksandar Vučić. In dodal: "Neumno bi bilo ponujati škampe in orade."

Donald Trump mlajši se je v srbski prestolnici mudil že drugič v enem mesecu, pripotoval pa je z namenom srečanja s srbskimi poslovneži. Predsednik srbske gospodarske zbornice Marko Čadež je po njegovem prihodu dejal, da so imeli gostu priložnost predstaviti svoje projekte.

Trumpov najstarejši sin je bil v Beogradu že marca, ko je Vučića gostil v svojem podkastu, pa tudi septembra lani med volilno kampanjo svojega očeta. Takrat je Vučić poudaril "pomen strateškega sodelovanja med državama in skupnih projektov v prihodnjih letih".

