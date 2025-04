Srbski študenti po zavzetju Strasbourga tečejo v Bruselj, postanek v Mariboru

Predstavniki srbskih študentov, ki že od novembra lani vodijo množične proteste proti oblasti, ki jo pooseblja predsednik Aleksandar Vučić, so se v Evropskem parlamentu srečali s sedmimi evroposlanci na čelu s Ireno Jovevo (Gibanje Svoboda/Renew). Po tem ko so prejšnji teden prikolesarili iz Srbije v Strasbourg, so za petek napovedali začetek 19-dnevnega štafetnega ultramaratona od Novega Sada do Bruslja. Študenti se bodo na poti v evropsko prestolnico ustavili tudi v Mariboru.

Zakaj tečejo?

"Danes smo tukaj, da Evropo seznanimo s svojimi zahtevami in da poslance Evropskega parlamenta (EP) povabimo na sprejem tekačev, ki bo 12. maja v Bruslju. Tečemo za demokracijo, svobodo in pravico. Pripravljeni smo na dobesedno vsak korak, ki je potreben, da izpolnijo naše zahteve. Želimo samo, da se sliši naš glas, da ga sliši celoten svet, tudi Evropa," je v Bruslju dejal študent beograjske ekonomske fakultete Lazar Miletić.

O razmerah v Srbiji tudi parlament

Evroposlanka Irena Joveva je dejala, da bo sredi maja pododbor EP za človekove pravice razpravljal o razmerah v Srbiji, udeležili pa se ga bodo tudi srbski študentje in nekaj drugih gostov.

EU si zatiska oči

"Zdi se mi prav vsakič znova povedati, da se študentje borijo za vrednote EU. Če EU te vrednote vedno tako ponosno promovira, ni prav, da si zatiska oči, ko se jih spodkopava, ne glede na to, ali gre za državo članico EU, kjer imamo tudi kar nekaj težav, ali pa za državo kandidatko. Pomembno je, da jim sporočimo, da v tem boju niso sami, in da naredimo vse, da vse institucije EU, ne samo Evropski parlament, to jasno in glasno povedo," je dejala Joveva.

Srbske študente so v Bruslju sprejeli Irena Joveva (Gibanje Svoboda/Renew), poslanci Zelenih Vladimir Prebilič, Bas Eickhout (Nizozemska), Thomas Waitz (Avstrija) in Gordan Bosanac (Hrvaška) ter socialdemokrata Matjaž Nemec in Kathleen Van Brempt (Belgija). Foto: Gašper Lubej

Študentje so v pismu, ki so ga izročili evroposlancem, zapisali, da bo sprejem maratoncev pomenil "močan in simboličen trenutek demokratične solidarnosti". Z dva tisoč kilometrov dolgim štafetnem tekom, med katerim se bodo v ponedeljek ustavili tudi v Mariboru, želijo poslati jasno sporočilo: "Demokracijo moramo živeti, jo varovati in deliti. To ni samo boj srbskega naroda, je opomnik, kaj je na kocki ne samo v Evropi, ampak tudi izven nje," so zapisali v pismu.

Tour de Strasbourg

Ultramaraton je nova akcija študentov po tem, ko so prejšnji teden organizirali tako imenovani Tour de Strasbourg, kolesarjenje 80 študentov, ki so jih na poti iz Srbije, skozi "srce Evrope", sprejemali župani nekaterih evropskih mest, med drugim Ulma, Budimpešte in Strasbourga. Tam so jih sprejeli nekateri evroposlanci in organizacije civilne družbe iz celotne Evrope.

Hočejo zanetiti parlament, da ne pozabi

"Tokrat bomo s tekom prestopali meje, da bi prinesli svoje sporočilo v srce evropskih institucij. Ne tečemo, da bi zapustili svojo državo. Tečemo, da bi bili videni. Tečemo, da znova zanetimo kontinent, ki včasih pozablja na svoje lastne demokratične obljube," sporočajo študentje.

V Bruslju so jih poleg Joveve sprejeli še poslanci Zelenih Vladimir Prebilič, Bas Eickhout (Nizozemska), Thomas Waitz (Avstrija) in Gordan Bosanac (Hrvaška) ter socialdemokrata Matjaž Nemec in Kathleen Van Brempt (Belgija).