Aleksandra Vučića kamere ujele na laži #video

Dan po shodu njegovih privržencev v Beogradu, kjer se jih je zbralo več deset tisoč, se je srbski predsednik odločil javno pohvaliti s pismi podpore, ki jih dobiva tako od odraslih kot od otrok. Pismo enega od njih je prebral v televizijskem prenosu na TV Pink, pri tem pa se osramotil, saj je besede osemletnega dečka, ki je pismo napisal, nekoliko priredil.

Besedilo priredil v svojo korist

"Dober dan, naj se predstavim. Sem Pavle Jović, star sem osem let in imam mlajšo sestro Lano. Rad vas imam in gledam vas na televiziji. Živim z mamo, očetom, babico in dedkom. Z dedkom pogosto igram šah in vedno ga premagam. Zelo rad imam Srbijo. Treniram košarko, spremljam Evroligo in rad imam Nikolo Jokića. Naj živi Srbija," je pismo dečka prebral Vučić.

Ob tem je kamera približala besedilo pisma in jasno pokazala, da je zadnji del laž. "Zelo rad imam Srbijo. Gledam svetovnega teniškega prvaka Novaka Đokovića," je pisalo v pismo, ki ga je Vučić priredil v svojo korist. Namesto Đokovića, s katerim ni v najboljših odnosih, saj je ta jasno stopil na stran srbskih študentov, je pohvalil Jokića, ki v pismu ni omenjen.

Poglejte posnetek: