Janković vztraja, da pisma Vučiću ne bo razkril

Svetniški klub Levica je včeraj na Mestno občino Ljubljana včeraj naslovil uradno zahtevo za vpogled v pismo podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. "Naj ga zahtevajo, a ne bodo ga dobili," je na redni novinarski konferenci zatrdil Janković. Da tega ni dolžan storiti, mu je pritrdila tudi informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik.

Prepričan je sicer, da je njegovo pismo v Srbiji naletelo na pozitiven odziv. "Danes bi naredil enako," je zatrdil.

Janković je dodal, da sta se po Vučićevi nedeljski novinarski konferenci – kjer je Jankovića omenjal kot enega izmed kandidatov za mandatarja za sestavo srbske vlade in govoril o njegovem srbskem državljanstvu – slišala po telefonu. "Vučić ni zavajal, ko je trdil, da imam srbsko državljanstvo. Nimam ga, a sem rojen v Srbiji in ga lahko dobim," je dejal Janković.

Janković meni, da na Zahodnem Balkanu uživa ugled, zato bi v primeru vabila za mirovnega posrednika v regiji o tem razmislil.

Župan je dejal, da ne ve natančno, kakšna bo njegova vloga svetovalca za svetovno razstavo Expo 2027 v Beogradu, bo pa to počel v svojem prostem času. "V pogodbi imam naziv specialni svetovalec za Expo 2027," je dejal.

Župan je še sporočil, da lahko občani od jutri dalje oddajo pripombe na osnutek proračuna za leti 2026 in 2027.

Ljubljana najboljše mesto za spomladanski obisk

Spletna platforma European Best Destinations je Ljubljano uvrstila na prvo mesto med 15 evropskimi destinacijami za spomladanski obisk. V utemeljitvi je zapisala, da je slovenska prestolnica "sanjska destinacija za popotnike s celega sveta", je na novinarski konferenci sporočila Ana Lampič iz Turizma Ljubljana.

Platforma je v obrazložitvi nagrade zapisala, da je Ljubljana s svojo baročno četrtjo in secesijskimi zgradbami ena najbolj romantičnih destinacij v Evropi in eno najboljših mest za obisk spomladi. Ljubljano opisuje kot edinstveno, lepo in bogato, podobno kot Dunaj. Njegov barvit in topel značaj primerjajo z mesti v Sredozemlju. Po izboru European Best Destinations je Ljubljana zgodovinsko, sodobno in ustvarjalno mesto.

Ljubljana je prepoznavna tudi po pobudah trajnostnega turizma in zavezanosti k ohranjanju okolja. Leta 2021 je prejela naziv najbolj zelene prestolnice Evrope. Varnost in šarm Ljubljane sta izstopala med pandemijo covida-19, ko je bila leta 2020 prepoznana kot ena najvarnejših evropskih božičnih destinacij. V letih 2023 in 2024 je bila Ljubljana razglašena za najboljšo evropsko destinacijo za mestni oddih, leta 2023 pa okronana za najboljšo evropsko destinacijo.