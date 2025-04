Vučić: Nova vlada bo najverjetneje izvoljena prihodnji teden

"Naša dolžnost je, da podamo roko, in vedno jo bomo ponudili. Toda država mora obstajati, mora delovati in verjamem, da bo prihodnji teden izvoljena vlada," je dejal Vučić novinarjem.

Pohvalil je še protestni shod v soboto, na katerem so srbskega predsednika javno podprli številni politični zavezniki, zbrane pa je nagovoril tudi Vučić. Shod v Beogradu je organiziralo nastajajoče novo gibanje pod pokroviteljstvom Vučićeve vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Ne bo odstopal od zahtev, ki jih je podal na shodu

Poudaril je, da ne bo odstopal od zahtev, ki jih je podal na shodu, in da je vse v skladu z ustavo. Srbski predsednik je na shodu predstavil pet zahtev, med drugim da morajo institucije sprejeti ukrepe za ponovno vzpostavitev miru in reda v državi, spoštovanje ustave ter zagotovitev varnosti Srbije in njenih državljanov.

Vučić pa je bil danes kritičen do ocene nevladne organizacije Arhiv javnih skupova, ki je ocenila, da se je na shodu zbralo 55 tisoč ljudi. Prepričan je, da so to barabe, in je poudaril, da so vse zadeve dokumentirane. Pri tem je navedel oceno policije in stranke, da se je zbralo okoli 128 tisoč ljudi. Na drugi strani je bil kritičen do protivladnega shoda v Novem Pazarju, kjer da se je zbralo le okoli 4.300 ljudi.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić je medtem za televizijo TV Prva ocenila, da je shod pokazal, da si ljudje ne želijo nasilja, ampak da se Srbija vrne v normalo.

Prav tako je napovedala, da pričakujejo sejo parlamenta in razpravo o novi vladi v ponedeljek ali torek. Sejo bo razpisala takoj, ko bo prejela predlog za sestavo vlade.