Srbski študenti s kolesi prispeli v Strasbourg #video

V Strasbourg je v torek zvečer s kolesi prispelo okoli osemdeset srbskih študentov in članov akademske skupnosti, ki želijo Svet Evrope in Evropski parlament opozoriti na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji, poročajo tuje tiskovne agencije. V obeh institucijah imajo danes predvidena srečanja.

Na več kot 1.400 kilometrov dolgo pot so se iz Novega Sada podali 3. aprila. Pot jih je vodila prek Subotice, Budimpešte, Bratislave, Dunaja, Linza, Salzburga, Münchna, Augsburga, Ulma in Stuttgarta.

Skupino so sestavljali študenti in drugi člani vseh štirih srbskih univerz – novosadske, beograjske, niške in kragujevške –, pa tudi predsednik vojvodinske odvetniške zbornice Vladimir Beljanski in nekateri drugi posamezniki, tudi novinarji.

V središču alzaške prestolnice je srbske protestnike po poročanju francoske tiskovne agencije AFP z žvižgi, vzkliki in srbskimi zastavami pričakalo več sto ljudi. V množici je bilo tudi nekaj evroposlancev, med njimi slovenska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda).

Kolesarjenje z namenom

Študenti želijo z akcijo evropske uradnike opozoriti na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji. Za izhodiščno točko akcije so izbrali Novi Sad, kjer se je 1. novembra lani zrušil betonski nadstrešek na železniški postaji, zaradi česar je umrlo 16 ljudi.

Skupina ima danes predvidena srečanja v Svetu Evrope in Evropskem parlamentu. Od sedeža ene do druge institucije v Strasbourgu se bodo sprehodili mimo zgradbe Evropskega sodišča za človekove pravice in tako Evropi posredovali svoje sporočilo: da se zavzemajo za pravico, demokracijo in konec nekaznovanosti, še poroča AFP.

