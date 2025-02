Evropski poslanci so danes razpravljali o politični krizi v Srbiji, pri čemer je bilo slišati kritike na račun srbskih oblasti, pozive k reformam in izraze podpore protestnikom. Komisarka za širitev Marta Kos je ob tem dejala, da EU ostaja zavezana evropski poti Srbije, vendar bodo za to potrebne reforme in spoštovanje temeljnih evropskih vrednot.

Komisarka Kos je – podobno kot v odprtem pismu pretekli teden – tudi v današnji razpravi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu glede Srbije poudarila, da EU od držav kandidatk pričakuje spoštovanje temeljnih evropskih vrednot.

Izpostavila je še, da komisija ostaja zavezana podpiranju Srbije na njeni evropski poti. Srbske politične akterje, institucije, civilno družbo ter študente in profesorje je pozvala k dialogu, s katerim bi dosegli soglasje o reformah, ki so potrebne za evropsko prihodnost države.

V razpravi sodelovali tudi štirje evropski poslanci iz Slovenije

Med cilji reform, ki jih želijo videti tudi v praksi, pa je naštela boj proti korupciji, zagotavljanje neodvisnosti sodstva, odgovornosti institucij in preglednosti javnih naročil, spodbujanje svobode medijev in pluralizma ter boj proti dezinformacijam.

V razpravi o politični krizi v Srbiji so med drugimi sodelovali tudi štirje evropski poslanci iz Slovenije – Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna), Matjaž Nemec (S&D/SD), Irena Joveva (Renew/Svoboda) in Matej Tonin (EPP/NSi).

Prebilič je menil, da so se mladi v Srbiji podali na ulice, ker si želijo državo, ki spoštuje evropske vrednote. EU je pozval, da ne sme ostati tiho in mora jasno sporočiti srbskim oblastem, da je čas za prevzem odgovornosti, reforme in spoštovanje temeljnih vrednot demokracije.

Nemec je medtem odločno podprl srbske študente in protestnike. Dodal je, da gre za "dostojanstven in miren protest tisočih proti dobro desetletje trajajoči razgradnji demokratičnih institucij, vladavine prava, teptanju temeljnih pravic lastnega naroda in nacionalizmu".

Nemec: Srbija je na resni preizkušnji

"Srbija je na resni preizkušnji, spremembe so neizbežne, rešitev pa je v prehodni tehnični vladi, ki bo omogočila izpeljavo demokratičnih volitev," je dodal. Ob tem je obsodil ustrahovanja in politično motivirano nasilje nad protestniki, vključno z deportacijami tujih državljanov.

Irena Joveva meni, da celotna srbska družba oblastem jasno sporoča, da želi spremembe. Joveva je medtem dejala, da celotna srbska družba oblastem jasno sporoča, da želi spremembe, pri čemer so štafeto od mladih prevzele vse družbene skupine, vsi pa zavračajo sistem, prepojen s korupcijo in klientelizmom.

Tonin je medtem dejal, da "spremljamo moč in odločnost mladih, ki ne zahtevajo oblasti, zahtevajo drugačno prihodnost in evropsko Srbijo". Menil je tudi, da ima EU dolžnost, da Srbiji pomaga na poti k evropski prihodnosti.

Kaj pravijo hrvaški evroposlanci?

Hrvaški evroposlanec Tonino Picula (S&D/SDP), ki je lani postal stalni poročevalec za Srbijo, je podprl "mlade, ki zahtevajo drugačno prihodnost za svojo državo". "Politična vprašanja zahtevajo politične rešitve," je dodal in se zavzel za krepitev demokratičnih institucij v Srbiji.

Davor Ivo Stier (EPP/HDZ) pa je med drugim dejal, da EU ne more siliti Srbov v spremembe, temveč se morajo ti sami odločiti, kakšno državo si želijo.

Evropski poslanci iz vrst SDS v razpravi niso sodelovali, prav tako ne evropski poslanec Marjan Šarec (Renew/Svoboda), ki pa je v komentarju za STA poudaril, da "Srbija danes ni več ista, kot je bila pred protesti, zahteve študentov pa jasno odražajo želje po spremembah".

Razpravo v Evropskem parlamentu o politični krizi v Srbiji so spodbudili zlasti množični protesti, ki se v zadnjem času krepijo. Proteste so lani novembra sprožili študenti, potem ko je v zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu umrlo 15 ljudi, v zadnjih tednih pa prejemajo širšo podporo javnosti, medtem ko se krepi tudi pritisk na predsednika Aleksandra Vučića.