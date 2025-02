Protest na srbski nacionalki: glasbeniki izrazili podporo študentom

V torek je bil na srbski radioteleviziji RTS prvi polfinale izbora evrovizijskega predstavnika Srbije, na katerem so nekateri sodelujoči glasbeniki s simbolnimi gestami podprli študentske proteste, ki že od konca lanskega leta potekajo po vsej državi.

Čeprav protestniki srbsko nacionalko obtožujejo naklonjenosti vladi in zavajajočega poročanja o protestih, pa se je tokrat zdelo, da so tudi na RTS posredno podprli proteste. Polfinale se je namreč začel z nastopom otroškega pevskega zbora in pesmijo Za milion godina, ki jo sicer redno prepevajo na protestih po Srbiji.

Šta li to RTS poručuje? 🤔🙂 pic.twitter.com/koc3bLEi0r — Milesa (@boo_maryna) February 25, 2025

Podporo protestnikom so med prenosom izrazili tudi nekateri nastopajoči. Člani skupine Kruz Roudi in njihove spremljevalne ekipe so med pogovorom po nastopu v rokah držali študentske indekse in tako izrazili solidarnost s študenti.

Glasbenica Ana Ćurčin pa je ob koncu svojega nastopa dvignila in v kamero pokazala dlan, prebarvano v rdeče, kar je simbol študentskih protestov.

Ana Ćurčin & The Changes

Douze points za pokazan stav (levo je moja drugarica iz detinjstva, divno biće, flautistkinja Milena Jančurić kojom volim da se hvalim) pic.twitter.com/H6m9n5dpn9 — Andrea Popov Miletić (@2MuchLiterature) February 26, 2025

Srbski evrovizijski izbor so še pred začetkom zaznamovali izrazi podpore protestom. Potem ko so študenti pozvali k bojkotu RTS, sta se sodelovanju na glasbenem tekmovanju odpovedala igralec Slaven Došlo, ki bi moral nastopiti v vlogi voditelja, in pevka Bojana Vunturišević, ki so jo povabili kot glasbeno gostjo. "Podpiram študente, njihove zahteve in njihov boj do konca," je takrat sporočila Vunturišević: "Na njihov poziv odgovarjam z javno objavo, da sem odpovedala sodelovanje v oddajah RTS, v katere so me povabili."

