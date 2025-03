Študenti so se pred zgradbo RTS v Beogradu začeli zbirati nekaj po 22. uri, da bi preprečili vstop zaposlenim, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

"Danes zvečer nas je voditeljica RTS označila za drhal. Zato nocoj blokiramo stavbo RTS. Brez nasilja, brez vdora. Vsem zaposlenim bo omogočeno, da zapustijo stavbo – a nihče bo vstopil," so sporočili z beograjske medicinske fakultete in napovedali, da do konca blokade ne bodo dajali izjav.

Z gumijevkami nad ljudi

Policiji se je v opremi za razbijanje demonstracij v ponedeljek pozno zvečer uspelo prebiti v stavbo RTS. Sporočila je, da bo posredovala le, če bodo protestniki poskušali nasilno vdreti v stavbo.

Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, medtem pričajo, da so policisti z gumijevkami udarili več državljanov. Srbski notranji minister Ivica Dačić je ob objavi posnetkov dejal, da policija ni ukrepala proti protestnikom, temveč da so jo napadli. Vučić je sporočil, da je bil v incidentu poškodovan en policist in da ima hudo poškodovano oko, navaja Beta.

Višje javno tožilstvo v Beogradu je davi naložilo policiji, naj poišče osebe, ki so ponoči napadle policiste pred stavbo RTS. Policija po nalogu tožilstva išče tudi osebe, ki jih sumijo napada na policista v civilu. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je po poročanju neodvisnih srbskih medijev sicer mogoče videti, da je policista udaril pripadnik žandarmerije.

Blokada RTV v Novem Sadu

Študenti v Novem Sadu medtem še naprej ovirajo delovanje tamkajšnje RTV, pri čemer tako radio kot televizija tega javnega servisa zjutraj nista imela programa, poroča srbska tiskovna agencija Fonet.

Kot so navedli na spletni strani RTV, so v stavbi policijske enote v opremi za razbijanje demonstracij. Študenti, ki so po poročanju lokalnih medijev okoli stavbe postavili šotore, pa so sporočili, da ne želijo vstopiti v stavbo, temveč ostati pred vhodom.

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra, ki je zahtevalo 15 življenj. Študenti med drugim zahtevajo objavo vseh dokumentov o prenovi postaje in kaznovanje odgovornih. Vučić je večkrat zatrdil, da je vlada izpolnila zahteve študentov. Za nadaljevanje protestov so oblasti obtožile opozicijo, krivdo pa so pripisale tudi vplivom iz tujine.