Srbski parlament: pretep, dim, leteča jajca #video

Srbski opozicijski poslanci so danes v parlament metali dimne bombe, s čimer so protestirali proti vladni politiki in izrazili podporo študentom, ki protestirajo že več mesecev, poroča Index.hr. Današnji začetek spomladanskega zasedanja parlamenta je zaznamoval kaos v dvorani.

Opozicijski poslanci so razvili transparent z napisom Srbija vstane, da režim pade in pri tem držali srbsko zastavo. Sejna dvorana je bila polna dima, med dogajanjem pa naj bi po zraku letela tudi jajca.

Razvitje transparenta naj bi spodbodlo predstavnike večine, ki so se odzvali z vzkliki "ustaši", po zraku naj bi poletelo nekaj plastenk z vodo, pri čemer je ena v glavo zadela enega od poslancev. Dvorana je bila tudi polna dima, saj naj bi opozicijski poslanci vanjo metali dimne bombe.

Predsednica skupščine Ana Brnabić naj bi opozicijskim kolegom med drugim očitala, da želijo na oblast priti s solzivcem in da so pokazali svoj pravi obraz. Dejala je še, da so poslanko SNS Jasmino Obradović zadeli v glavo in da so jo morali odpeljati z reševalnim vozilom. Poslanka naj bi bila v kritičnem stanju.

Poslanci naj bi med sabo tudi fizično obračunavali.