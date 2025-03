Po 18-urnem protestu napovedali novega. Vučić: Podpora vam pada.

Na protestnem shodu so se s 15 minutami molka dvakrat poklonili 15 smrtnim žrtvam zrušenja nadstreška po večletni obnovi postaje – ob 11.52, ko se je 1. novembra lani zgodila tragedija, in malo pred polnočjo.

Udeleženci so na shodu sprejeli "študentski edikt", v katerem so zapisali svoje videnje temeljev demokratične družbe, kot so pravična družba in sistem, ki "ceni delo in znanje, ne pa poslušnost in molk", ter institucije, ki delajo v interesu državljanov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ime protesta – Študentski edikt – je sicer simbolično povezano z Milanskim ediktom cesarja Konstantina Velikega iz leta 313, ki je bil rojen v takratnem Naisu, današnjem Nišu, in je s svojim ediktom uvedel enakopravnost veroizpovedi v Rimskem imperiju.

Vučić: Podpora študentom pada, pričakujem radikalizacijo protestov

Protesta so se udeležili tudi študentje, ki so v petek zvečer v Niš prispeli po večdnevnem pešačenju, kolesarjenju ali teku iz več deset srbskih mest. Več tisoč ljudi se je iz številnih krajev Srbije protestnikom pridružilo tudi v soboto popoldne, med njimi tudi tisoč motoristov.

Protestni shod v Nišu je bil peti veliki shod po dveh množičnih protestih v Beogradu in po enem v Novem Sadu in Kragujevcu. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve padca nadstreška ter objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem trdi, da so izpolnili vse zahteve študentov, in jih neuspešno poziva k dialogu, saj vztrajajo, da ni pristojen. V soboto je zatrdil, da podpora študentom v srbski družbi pada in da zato pričakuje radikalizacijo protestov.