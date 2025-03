Na ulici nepregledna množica ljudi: protest bo trajal 18 ur #video

V Nišu na jugu Srbije se je danes začel veliki protestni shod, na katerem študentje štiri mesece po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahteval 15 življenj, še naprej zahtevajo razkritje vse dokumentacije v zvezi s prenovo postaje ter opozarjajo na korupcijo v državi. Protest bo trajal 18 ur, od 1. marca od 9. ure do 2. marca do 15. ure.

Študentje so se dopoldne v več kolonah odpravili proti središču mesta, kjer se jim bodo pridružili tudi prebivalci Niša, pričakujejo pa tudi več tisoč ljudi iz okoliških mest in cele Srbije.

Promet v središču mesta je oviran, že od zgodnjega jutra pa potekajo priprave na sprejem več tisoč ljudi, ki se bodo danes zbrali v Nišu, da bi podprli študente, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Promet v središču Niša je oviran. Foto: Pixsell

Ljudje so na protest prišli peš, s kolesom ali pa so naj kar pritekli

Protestnega shoda se udeležujejo tudi študentje, ki so v petek zvečer v Niš prispeli po večdnevnem pešačenju, kolesarjenju ali teku iz več deset srbskih mest. Množica jih je z ovacijami pričakala na trgu pred narodnim gledališčem.

Današnji protestni shod je po dveh množičnih shodih v Beogradu in po enem v Novem Sadu in Kragujevcu peti veliki shod. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve padca nadstreška ter objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem trdi, da so izpolnili vse zahteve študentov, in jih neuspešno poziva k dialogu.

Družbene razmere se v Srbiji zaostrujejo. Foto: Pixsell Od začetka protestov se v Srbiji zaostrujejo družbene razmere, protesti pa vse bolj jezijo oblasti, ki krivdo zanje pripisujejo tako opoziciji kot tudi vplivom iz tujine.