Študenti vseh srbskih univerz danes v okviru množičnega protesta od dopoldneva blokirajo eno od glavnih vpadnic v mesto Kragujevac, Lepenički bulevar. Blokada bo glede na napovedi trajala do okoli polnoči.

Vzdolž blokiranega dela vpadnice so postavili oder, postaje s hrano, lokacije za nujno pomoč, različne delavnice, mobilne sanitarije in smetnjake. Policija je zavarovala dovoze do bulvarja, da bi zagotovila varnost udeležencev protesta, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V blokadi med drugim sodelujejo skupine študentov, ki so v petek v Kragujevac prispele peš iz Beograda, Niša, Čačka, Užic, Kraljeva, Novega Pazarja, ter študenti kolesarji in tisti, ki so tekli maratonsko štafeto iz Beograda.

Protesti v Srbiji so se začeli po novembrskem smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, razmere pa so se zaostrile konec januarja po napadu na skupino študentov v Novem Sadu. Dva od napadalcev sta po navedbah študentov prišla iz prostorov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Kmalu po napadu sta odstopila srbski premier Miloš Vučević in novosadski župan Milan Đurić. Razmere se sicer niso umirile, saj se protesti po državi nadaljujejo.