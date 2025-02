Življenje srbskega predsednika Vučića bi lahko bilo resno ogroženo #video

Varnostni ukrepi za zaščito predsednika Vučića so vedno "na najvišji ravni, prilagajamo se potrebam in ocenam stanja," je po poročanju agencije Anadolu danes povedal obrambni minister Gašić.

"Ne gre samo za neposredno fizično varovanje predsednika, za katerega skrbijo pripadniki oddelka vojaške policije za posebne namene 'Kobra', temveč tudi za vse ostale subjekte, ki so odgovorni za varnostno zaščito najvišjega državnega vodstva," je še pojasnil Gašić.

Iz ministrstva za obrambo so po sobotnem incidentu sporočili, da bi razmere lahko resno ogrozile življenje in zdravje predsednika države. Gašić pa je še dejal, da Vučić zaupa ljudem, ki ga neposredno ščitijo.

Kaj točno se je zgodilo v soboto, smo poročali v spodnejm članku:

"Niti malo naivna sutuacija"

"Gre za vrhunske profesionalce, izjemne voznike, ki so usposobljeni za hitro reagiranje v najzapletenejših situacijah, kar so dokazali. Situacija, ki smo ji bili priča, pa ni bila prav nič naivna in skrb za varnost predsednika republike je upravičena," je dogodek še komentiral srbski obrambni minister.

Dodal je, da je dolžnost vseh struktur, pristojnih za varovanje predsednika, da svoje delo še naprej opravljajo odgovorno, predano in strokovno.