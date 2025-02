Rektorski kolegij Univerze v Beogradu, ki podpira študente, je sporočil, da so enotnega mnenja, da vabila k dialogu v sedanjih razmerah ne sprejmejo, poročajo srbski mediji.

Beograjska univerza: Dialog ni mogoč zaradi stalnih napadov, tudi fizičnih

"Vrsta nedoslednosti v javnih izjavah predstavnikov državnih organov ne prepriča, da je mogoč dialog, ki bo vodil do uresničitve zahtev študentov," niti da bo učinkovit, "če bo organiziran med stranema, ki nimata mandata za razpravo o zahtevah in na katere zahteve sploh niso bile naslovljene," je v sporočilu za javnost zapisal rektorski kolegij, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Izpostavili so, da vabilo prihaja v času, ko so v ozračju splošnega nezaupanja kršene vse moralne in pravne norme. Dialog po njihovi oceni ni mogoč tudi zaradi stalnih napadov na akademsko skupnost v medijih, pa tudi brutalnejših fizičnih napadov.

Poudarili so še, da vztrajajo pri izpolnitvi zahtev študentov, in dodali, da mora dialog potekati v ozračju medsebojnega spoštovanja vpletenih, v okviru njihovih pristojnosti ter ob zaupanju v institucije.

Vučić je v ponedeljek povabil vodstvo univerze na pogovore, da bi presegli sedanje razmere v visokem šolstvu, ki je ohromljeno zaradi blokad več kot 60 univerz po državi in protestov študentov, ki imajo v družbi vse večjo podporo.

Študenti zahtevajo prevzem odgovornosti in pravico za žrtve padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra, za kar krivijo korupcijo in netransparentnost pri obsežni večletni obnovi postaje. Zahtevajo objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih, tudi za napade na protestnike.

Potem ko so Vučić in drugi predstavniki oblasti, z njimi pa tudi provladni mediji, vztrajno trdili, da so izpolnili vse zahteve študentov, je zdaj srbski predsednik pozval predstavnike univerze k dialogu, da ugotovijo, ali so zahteve študentov izpolnjene, in dosežejo njihovo izpolnitev na pričakovan način.

Vabilo je nanje naslovil dan po množičnem protestu študentov v Novem Sadu z blokado mostov, na katerem se jim je tri mesece po nesreči pridružilo več deset tisoč občanov in študentov iz vse države.