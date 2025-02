Audiju, v katerem so vozili Vučića, odletelo zadnje kolo #video

Incident se je zgodil na poti v Mokrin, kamor se je srbski predsednik Aleksandar Vučić odpravil na službeni obisk.

Vučić je dogodek komentiral na shodu v Kikindi in dejal, da je med vožnjo do Mokrina na avtomobilu "počila pnevmatika". Kasneje so iz predsednikovega urada za srbsko tiskovno agencijo Tanjug pozneje potrdili, da na vozilu ni počila pnevmatika, temveč je odpadlo zadnje kolo, še poroča 24 ur.

#BREAKING #Serbia An accident occurred when a tire fell off the vehicle carrying the President of Serbia, Aleksandar Vučić.



No injuries were reported, and the president was seen exiting the vehicle unharmed. pic.twitter.com/E5UwMQYHX7