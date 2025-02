Ljubljanski župan Zoran Janković naj se javno opraviči protestnikom v Srbiji, Ljubljančanom in študentom v Ljubljani, pred sobotnim protestnim sprehodom od srbske ambasade do ljubljanske mestne hiše zahtevajo protestniki, katerih zahteve je na družbenih omrežjih objavilo Študentsko sociološko društvo Sociopatija. Povod za omenjeno zahtevo, eno od štirih, je podpora ljubljanskega župana srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki se že od novembra sooča z množičnim protestnim gibanjem za demokratizacijo Srbije.

Vstaja

Shod bo potekal pod sloganom Ljubljana vstaja: proti navezi Janković - Vučić, protestniki pa pričakujejo odgovor v enem tednu, sicer bodo aktivnosti stopnjevali.

Na obisku pri Vučiću

"Ko se je nasilje nad protestniki stopnjevalo in zahteve študentov iz Srbije niso bile izpolnjene, je obiskal Aleksandra Vučića. Prejšnji teden je poslal pismo podpore Vučiću in nekdanjemu premierju Milošu Vučeviću, s svojo javno podporo pa je legitimiral nasilje nad protestniki. Opraviči naj se tistim, ki jih je njegovo dejanje prizadelo. Dokler opravlja funkcijo župana Ljubljane, naj se vzdrži vsakršne podpore režimu Aleksandra Vučića," piše v obrazložitvi prve zahteve, ki ji je dodano opozorilo: "Vaše 'prijateljevanje' ni stališče Ljubljane!". S tem so se odzvali na Jankovićevo poudarjanje, da je Vučić njegov prijatelj.

Foto: Instagram/Aleksandar Vučić

Od Jankovića zahtevajo tudi, da javno podpre študentske blokade, ker gre za legitimne zahteve srbskih študentov po transparentnosti in odgovornosti za tragedijo na novosadski železniški postaji, v kateri je umrlo 15 ljudi in je bila povod za množične proteste. "Zahtevamo tudi, da javno obsodi nasilje, ki ga Vučićev režim izvaja nad protestniki."

Tudi drugi naj se opredelijo

Tretja zahteva zadeva vprašanje razpisa volitev v Srbiji – Janković naj nanje ne poziva, dokler ne bodo izpolnjene zahteve srbskih študentov. V četrti zahtevi pa vse ljubljanske mestne svetnike pozivajo, da se opredelijo do omenjenih zahtev in protestov v Srbiji.

"Vaši vodstvo, odločnost in vizija ..."

Janković je v pismu Vučiću med drugim izrazil iskreno podporo in priznanje za vse, kar je storil za razvoj in stabilnost Srbije. "Vaši vodstvo, odločnost in vizija so ključni za napredek, ki ga je Srbija dosegla v preteklih letih, in prepričan sem, da je treba to pot nadaljevati."

Janković je Vučića še pozval, da nadaljuje predsednikovanje in ne dovoli, da bi zaradi pritiskov in napadov skrenil iz začrtane smeri – smeri k močni, neodvisni in razviti Srbiji. "Naj vam ne zmanjka moči in vztrajnosti. Srbija vas potrebuje," je pismo končal Janković.

Iz Mestne občine Ljubljana so nam glede zahtev protestnikov odgovorili, da je župan Zoran Janković v zadnjih dneh večkrat komentiral zadevo in povedal, da ima vsak pravico do mirnih protestov in da obsoja kakršno koli nasilje.