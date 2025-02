Skupina United Group v prodajo SBB Srbija

Skupina United Group je sklenila dogovor o prodaji SBB Srbija družbi E& PPF Telecom, hkrati pa tudi Net TV Plus in pravic za športne prenose za zahodni Balkan Telekomu Srbija. Transakcije so vredne 1,5 milijarde evrov, so v sporočilu zapisali v United Group, ki medtem v lasti ohranja svoje ključne medijske hiše v Srbiji, vključno z N1 in Nova S.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug, je prodaja SBB Srbija družbi E& PPF Telecom vredna 825 milijonov evrov.

Skupina se je prav tako dogovorila, da bo družbi Telekom Srbija prodala družbo Eon TV International (holding podjetja NetTV Plus) in njene pravice za športne prenose za zahodni Balkan (BiH, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija).

United Group bo v lasti in upravljanju ohranila svoje ključne medijske hiše v Srbiji, vključno z N1 in Nova S. Ta dva programa bosta ostala na voljo v fiksnem omrežju SBB in bosta na voljo tudi uporabnikom Yettela, so zapisali v sporočilu za javnost.

Omenjene transakcije naj bi bile zaključene v prvem polletju letošnjega leta.

Podpisan tudi sporazum z BH Telekom Sarajevo

Kot so še spomnili v sporočilu za javnost, je United Group poleg tega že podpisala nezavezujoč sporazum z BH Telekomom Sarajevo v zvezi z morebitno prodajo podjetja Telemach BH in Telemach Crna Gora.

"Po zaključku transakcij z E& PPF Telecom, Telekomom Srbija in BHT bo United Group izpolnila svoj strateški cilj izstopa in uspešne monetizacije telekomunikacijskih naložb zunaj EU. V bližnji prihodnosti ni načrtovana odprodaja drugega premoženja skupine United Group," so še zapisali v sporočilu.

Skupina United Group, v sklopu katere v Sloveniji med drugim posluje telekomunikacijsko podjetje Telemach, je prisotna v osmih državah in zaposluje več kot 15.000 ljudi, njeni letni prihodki pa znašajo več kot tri milijarde evrov.