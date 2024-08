Telekomunikacijski operater Telemach Slovenije je uresničil junijsko namero in podpisal pogodbo o nakupu tekmeca T-2. V družbi bo po pridobitvi soglasja varuha konkurence pridobil vsaj 98-odstotni delež. Podpis pogodbe sovpada z danes sklenjenim dogovorom med SDH, Telemachom in T-2 o poplačilu dolgov skupine T-2.

Iz Telemacha Slovenija so sporočili, da bodo v prvi fazi pridobili 24,9 odstotni poslovni delež T-2, po zeleni luči regulatorja pa bo v skladu s podpisano pogodbo operater iz skupine United Group pridobil najmanj 98,06 odstotka T-2.

Telemach Slovenija je pogodbo o nameri za nakup T-2 podpisal sredi junija in pri tem napovedal, da bo ob prevzemu večinskega deleža zagotovil, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, vključno z obveznostjo do Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Ta je zaradi dolga T-2 vložil zahtevo za stečaj, a stečajni narok na sodišču ni bil izpeljan, SDH pa se je s T-2 in Telemachom Slovenija pogajal o podrobnostih poravnave za poplačilo obveznosti do upravljavca državnih naložb.

SDH dosegel dogovor o poplačilu dolgov skupine T-2

SDH je tako prav danes uradno sklenil dogovor o poplačilu dolgov skupine T-2. Ta predvideva poravnavo v višini 90 milijonov evrov. SDH bo še danes prejel plačilo v višini 37 milijonov evrov, preostanek pa bo nakazan najpozneje do konca julija 2027.

Kot so navedli v upravljavcu državnega premoženja, sklenjeni dogovor predstavlja zaključek pogajanj in upravljavskih aktivnosti izterjave dolga, ki jih je SDH intenzivno izvajal od pripojitve Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) z začetkom leta 2023, DUTB pa vse od leta 2014.

Sklenjena poravnava je tako za SDH kot skupino T-2, pa tudi družbo Telemach, ki nastopa v vlogi plačnika dela dolga skupine T-2, najboljša in najpravičnejša rešitev, menijo v SDH. "Ta na eni strani zagotavlja poplačilo terjatev SDH v višini, kot je bila priznana v pravnomočno potrjenih prisilnih poravnavah družb skupine T-2, vključno z dogovorjenimi obrestmi za čas od pravnomočno zaključenih prisilnih poravnav do sklenitve dogovora, družbi T-2 pa omogoča nadaljnje poslovanje brez grozečega stečaja družbe," so pojasnili.

V SDH so s sklenitvijo poravnave zadovoljni. Član uprave Janez Tomšič je ob tem dejal, da so bili vsi deležniki kljub številnim pravnim sporom, preteklim nesoglasjem in medsebojnemu nezaupanju med SDH in T-2 zmožni sesti za skupno mizo in po intenzivnih pogajanjih skleniti za vse strani sprejemljiv dogovor.

"Sklenjeni dogovor o poravnavi predstavlja za SDH ekonomsko najboljšo rešitev, ki v primerjavi z drugimi scenariji izterjave dolga zagotavlja najvišje poplačilo terjatev do družb skupine T-2. Verjamem, da SDH z uspešnim zaključkom tega dolgotrajnega procesa izterjave potrjuje svojo zavezanost k učinkovitemu upravljanju državnega premoženja," je v sporočilu za javnost zapisal Tomšič.

S sklenitvijo dogovora bo odpadel tudi narok za začetek stečajnega postopka T-2, ki je bil predviden za 20. avgust.

Predlog za stečaj T-2 je v začetku aprila letos vložil SDH in na ta način želel izterjati dolg, o poplačilu katerega s T-2 vse dotlej ni uspel skleniti sporazuma. V T-2 so trdili, da je predlog za stečaj neutemeljen in nezakonit.

Do preobrata je prišlo po junijski objavi Telemacha Slovenija, da namerava kupiti T-2 in prevzeti tudi vse obveznosti družbe. Sledila so pogajanja in že junija so vse tri strani uspele skleniti okvirni dogovor za ureditev vseh medsebojnih razmerij. Tega so zapečatili z današnjim podpisom.