Strategija SDH s poudarkom na optimizaciji interesov deležnikov SDH

SDH je objavil strategijo za obdobje med letoma 2025 in 2030. "Strategija SDH je zasnovana v skladu z načeli trajnostnega razvoja, s poudarkom na optimizaciji dolgoročnih interesov vseh deležnikov. Naslavlja učinke na deležnike, naravo in na finančni položaj SDH," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Poslovno strategijo za obdobje med letošnjim letom in letom 2030 je pripravila uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH), marca pa se je z njo seznanil nadzorni svet SDH. "V SDH skrbno, gospodarno, neodvisno in pregledno upravljamo naložbe v skladu z državno strategijo upravljanja," so v njej zapisali. Med vrednotami so navedli integriteto, spoštovanje, strokovnost in sodelovanje.

V strategiji opozarjajo, da dolgoročne spremenljivke in srednjeročni scenariji kažejo na za naložbe zelo negotove in hitro spreminjajoče se okoliščine. Ob tem izpostavljajo izzive tehnološkega prehoda - digitalizacije in umetne inteligence -, podnebnih sprememb in zelenega prehoda, velikih geostrateških premikov, političnih, tehnoloških in vojaških sporov, upadanja evropske konkurenčnosti, staranja prebivalstva ter sprememb vrednot.

Tudi v teh razmerah bodo njihove ključne strateške usmeritve v naslednjih letih krepitev uspešnosti, produktivnosti in trajnostne vrednosti portfelja državnih naložb ter razvoj lastnih kompetenc in sodobne organizacijske strukture.

Med cilji so tako izpostavljeni tudi rast trajnostne vrednosti portfelja SDH, ustrezna višina in stabilnost dividend iz njihovih naložb ter kakovostno korporativno upravljanje naložb.

Ključno vodilo pri oblikovanju strategije je po navedbah SDH prepričanje, da so posamezniki najbolj motivirani in uspešni, kadar so aktivno vključeni v soustvarjanje ciljev. Zato so pri njeni pripravi aktivno sodelovali uprava, vodje in strokovnjaki SDH, ki so v proces vključili sodelavce in ključne deležnike.