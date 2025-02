Telemach Slovenija: najbolj zanesljivo mobilno omrežje, ki povezljivost nadgrajuje s tehnologijo naslednje generacije

Podjetje Opensignal je vodilni globalni ponudnik neodvisnih analiz in podatkov o uporabniških izkušnjah v omrežjih, njegova analiza pa se osredotoča izključno na metrike mobilne izkušnje*. Ocena je vključevala analizo dostopa do omrežja ter uporabniške izkušnje pri osnovnih spletnih aktivnostih, kot so videoklici, glasovni klici prek aplikacij in brskanje po spletu.

V Telemachu priznanje pripisujejo naložbam, tehnološkemu napredku in zavezanosti k zagotavljanju povezljivosti uporabnikom. Da bi zagotovil digitalne potrebe prihodnosti, bo v naslednjih petih letih še pospešil razvoj svojega omrežja z dodatnimi naložbami v višini 80 milijonov evrov. Ključne pobude bodo vključevale: 300 novih baznih postaj, s čimer bodo skupno število povečali za 25 odstotkov.

Razširitev omrežja 5G na 99 odstotkov pokritosti prebivalstva Slovenije.

Povišanje povprečne hitrosti prenosa za 113 odstotkov za vrhunsko povezljivost vseh uporabnikov.

Visoko zmogljivo omrežje, zgrajeno za digitalne izkušnje naslednje generacije.

V naslednjih dveh letih bodo v Telemachu osredotočeni tudi na kakovostno pokritost javnih prostorov in notranjih poslovnih lokacij, kar bo uporabnikom omogočalo, da vedno uživajo v Telemachovem omrežju nove generacije.

"Priznanje Opensignala za najbolj zanesljivo mobilno omrežje v Sloveniji je dokaz naših nenehnih prizadevanj za zagotavljanje vrhunske povezljivosti. Vendar se pri tem ne bomo ustavili. Telemach Slovenija izvaja največje naložbe v razvoj omrežja v svoji zgodovini, s čimer bo svojim uporabnikom zagotovil višje hitrosti, boljšo pokritost in vrhunsko zanesljivost storitev. To ni le nadgradnja, temveč preobrazba, ki bo Slovenijo uvrstila med najnaprednejše mobilne trge v regiji," je povedal Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemacha Slovenija.

*Pridobljena nagrada Opensignal – Slovenija: oktober 2024 temelji na podlagi neodvisne analize meritev mobilnih omrežij med 1. junijem in 29. avgustom 2024 © 2025 Opensignal Limited.

