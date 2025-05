Telekom Slovenije zagotavlja varen, enostaven in uporabniku prijazen digitalen dostop do svojih storitev. V skladu s to zavezo se lahko zdaj vsi uporabniki prijavijo v spletna mesta Telekoma Slovenije tudi z uporabo sistema SI-PASS, ki je nacionalni sistem za preverjanje identitete in digitalno prijavo. Ta integracija pomeni pomemben korak k še bolj enotni in varni digitalni izkušnji za vse uporabnike Telekoma Slovenije.

Sistem SI-PASS je široko sprejeta rešitev za elektronsko identifikacijo in e-podpise, njegova integracija v platforme Telekoma Slovenije pa uporabnikom prinaša dodatne prednosti. Med ključnimi je takojšen digitalen dostop do storitev Telekoma Slovenije za vse – obstoječe, nove ali bodoče naročnike.

Za naročnike z že urejenim digitalnim dostopom kot dodaten način prijave, za naročnike brez urejenega dostopa pa kot pridobitev takojšnjega polnega dostopa do svojih storitev Telekoma Slovenije. Prav tako SI-PASS zagotavlja povečano zaupanje, saj se sistem ponaša z visoko stopnjo varnosti, skladno z evropsko zakonodajo.

Telekom Slovenije ponuja različne načine prijave v svoje spletne storitve. Z novo integracijo SI-PASS lahko uporabniki svojo identiteto potrdijo z uporabo:

elektronske osebne izkaznice (biometrična osebna izkaznica) z mobilno aplikacijo

elektronske osebne izkaznice (biometrična osebna izkaznica) s čitalnikom kartic

mobilne identitete smsPASS

kvalificiranega digitalnega potrdila

Te možnosti so na voljo poleg obstoječih načinov registracije in prijave, kar zagotavlja, da lahko uporabniki izberejo zase najprimernejšo možnost. Ob prijavi s SI-PASS sistem preveri e-naslov in davčno številko uporabnika v evidencah Telekoma Slovenije, da določi njegov status in zagotovi ustrezen dostop. Uspešna prijava s SI-PASS uporabnikom omogoča dostop do celovitega nabora digitalnih platform Telekoma Slovenije, kot so Moj Telekom, E-trgovina in multimedijske platforme NEO.

Uvajajo digitalni popust

Spletni portal in mobilna aplikacija Moj Telekom ter E-trgovina uporabnikom prinašajo enostavno, pregledno in varno upravljanje telekomunikacijskih storitev – kjerkoli in kadarkoli. Gre za sodobno digitalno poslovalnico, ki ponuja vse, kar uporabniki že poznajo iz fizičnih prodajnih mest, le da tokrat v še bolj priročni, digitalni obliki. Ključne prednosti vključujejo:

Priročno upravljanje storitev: Uporabniki lahko na enostaven in pregleden način upravljajo vse svoje mobilne in fiksne storitve – od menjave paketov, naročila dodatnih storitev in najema opreme, do nakupa programskih dodatkov, urejanja limitov za mobilne storitve ter spremljanja porabe v realnem času. Vse na enem mestu, brez čakanja in s popolnim nadzorom nad svojo naročnino.

Uporabniki lahko na enostaven in pregleden način upravljajo vse svoje mobilne in fiksne storitve – od menjave paketov, naročila dodatnih storitev in najema opreme, do nakupa programskih dodatkov, urejanja limitov za mobilne storitve ter spremljanja porabe v realnem času. Vse na enem mestu, brez čakanja in s popolnim nadzorom nad svojo naročnino. Pregled in plačilo računov: Moj Telekom ponuja jasen pregled plačanih in neplačanih računov ter možnost varnega plačila računov brez provizije, za kar je vse več zanimanja med uporabniki.

Moj Telekom ponuja jasen pregled plačanih in neplačanih računov ter možnost varnega plačila računov brez provizije, za kar je vse več zanimanja med uporabniki. Varen nakup izdelkov: Naročniki Telekoma Slovenije lahko v E-trgovini izbirajo izdelke po ugodnejših cenah in na obroke, tudi v Programu zvestobe.

Naročniki Telekoma Slovenije lahko v E-trgovini izbirajo izdelke po ugodnejših cenah in na obroke, tudi v Programu zvestobe. Dostop 24/7: Upravljanje storitev je omogočeno ves čas, ne glede na lokacijo uporabnika.

Upravljanje storitev je omogočeno ves čas, ne glede na lokacijo uporabnika. Prihranek časa in denarja: Samostojno upravljanje na daljavo za uporabnike pomeni manjšo potrebo po obiskih prodajnih mest ali iskanju pomoči prek klicnega centra.

V Telekomu so naredili pomemben korak k zmanjšanju okoljskega odtisa tudi z uvedbo digitalnega popusta, ki je namenjen tako novim kot obstoječim naročnikom Telekoma Slovenije. Digitalni popust omogoča uporabnikom, da prejmejo popust v višini 0,5 evra z DDV za obdobje 12 mesecev. Popust je na voljo vsem, ki se odločijo za prejemanje e-računa za telekomunikacijske storitve ter si vključijo Moj Telekom. Popust je z aktivacijo zgoraj omenjenih dveh storitev priznan avtomatično.