Od štirih velikih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev so po podatkih svojih letnih poročil lani trije poslovali s čistim dobičkom, eden pa je prikazal izgubo. Poslovno daleč najuspešnejši med njimi je Telekom Slovenije, ki pa se hkrati spopada tudi z vse večjimi pritiski glede vzdrževanja omrežja in omogočanja dostopa drugim operaterjem.

Kdo je "prvo omrežje" Slovenije?

Telekom Slovenije je svoje letno poročilo za leto 2023 objavil že 17. aprila. Tam lahko preberemo, da je družba Telekom Slovenije lani ustvarila 23,86 milijona čistega dobička, Skupina Telekom Slovenije, ki obsega še odvisne družbe v Sloveniji, ki niso v celoti povezane s telekomunikacijami, in kosovskega operaterja Ipko, pa 47,07 milijona evrov.

Z dobičkom, vendar precej nižjim, se lahko pohvali tudi Telemach Slovenija, ki je svoje letno poročilo objavil 9. septembra (dosegljivo je na straneh AJPES). Družba je lani ustvarila 8,53 milijona čistega dobička, skupina Telemach z dvema odvisnima družbama pa še slabih sto tisoč evrov več.

Telekom Slovenije je v letu 2023 ustvaril 23,86 milijona evrov čistega dobička, Telemach Slovenija pa 8,53 milijona evrov. Foto: Thinkstock

T-2 hodi po robu

Operater T-2, ki ga želi prevzeti Telemach, svojega poročila za leto 2023 še ni objavil. To niti ne preseneča, če vemo, da je letno poročilo za leto 2022 objavil šele 6. novembra 2023.

To poročilo je pospremilo revizorjevo opozorilo, ki je navedlo "obstoj pomembne negotovosti o sposobnosti družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje". Kratkoročne obveznosti družbe na dan 31. decembra 2022 so namreč presegle kratkoročna sredstva za 117.777 tisoč evrov, kar po oceni revizorjev pomeni "pomembno plačilno-sposobnostno tveganje za družbo".

Po podatkih, ki jih je poslovni časnik Finance objavil 11. septembra, sklicujoč se na podatke družbe Dun&Bradstreet, je imela družba T-2 v letu 2023 vendarle 4,17 milijona evrov čistega dobička.

A1 Slovenija lani rdeče

Lansko leto pa je v rdečih številkah sklenil operater A1 Slovenija, razkriva njihovo letno poročilo za leto 2023, ki so ga 9. septembra objavili na spletnih straneh AJPES.

Čeprav je njihov dobiček pred davki in amortizacijo lani znašal 56,69 milijona evrov, zelo podobno kot leta 2022, ko je znašal 56,47 milijona evrov, sta vrednosti čistega dobička za ti dve leti precej različni. Rezultati za leto 2022 so pokazali 1,34 milijona čistega dobička, toda leto 2023 so sklenili s kar 8,69 milijona evrov izgube.

V letnem poročilu družbe A1 Slovenija za leto 2023 je zapisana čista izguba v višini 8,69 milijona evrov. Foto: Shutterstock

Različne kritike regulatorja

V A1 Slovenija sicer vidijo razloge v visoki amortizaciji, a tudi v domnevno ohlapni regulaciji, zaradi česar so vložili tožbo proti Telekomu Slovenije. V Telekomu Slovenije uradno tožbe ne komentirajo, ker je niso prejeli, navedbe iz medijev pa zavračajo.

Obenem so potožili, da kljub dejstvu, da od leta 2020 niso več največji operater na področju fiksnega širokopasovnega dostopa (glede na število priključkov), ostajajo med najbolj reguliranimi operaterji v Evropski uniji. Več o tem sicer v članku: