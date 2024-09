Telekom Slovenije: Očitki o zlorabi so popolnoma neutemeljeni

Družba A1 Slovenija je medijem včeraj sporočila, da je konec julija na ljubljanskem okrožnem sodišču vložila tožbo zoper Telekom Slovenije v višini 33,7 milijona evrov za domnevno škodo, ki naj bi jo do 31. maja letos utrpela zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja Telekoma pri ponujanju veleprodajnih storitev na fiksnem delu.

Takoj po objavi družbe A1 Slovenija so na Telekomu Slovenije za Siol.net povedali, da omenjene tožbe niso prejeli in da je zato ne morejo komentirati, nekaj ur pozneje pa so skladno s pravili, ki veljajo za družbe v prvi borzni kotaciji, enako objavili tudi na informacijskem sistemu Ljubljanske borze Seonet.

Pri Telekomu Slovenije so poudarili, da so regulirane cene dostopa do bakrenega omrežja v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji. Foto: Shutterstock

Niso največji, a so kljub temu edini regulirani

V objavi na Seonetu se je Telekom Slovenije odzval na medijske navedbe družbe A1 Slovenija, ki za domnevno zlorabo deloma krivi delno deregulaciji veleprodajnih trgov, ki jo je leta 2023 izvedla agencija za komunikacijska omrežja in storitve in je bila po oceni telekomunikacijskega operaterja v avstrijskem lastništvu prenagljena oziroma brez ustreznih analiz učinkov in ukrepov, ki bi preprečili domnevno zlorabo.

Telekom Slovenije je tako pojasnil, da je kljub padcu svojega tržnega deleža širokopasovnega dostopa od leta 2014 do danes po podatkih Agencije za komunikacijske storitve in omrežja (AKOS) od takratnih 36 na današnjih 28 odstotkov še vedno edini regulirani operater fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta na slovenskem trgu. Čeprav že od leta 2020 Telekom Slovenije ni več največji operater na tem področju, ostaja med najbolj reguliranimi operaterji v Evropski uniji, so še zapisali.

Telekom Slovenije je kljub padcu svojega tržnega deleža pri širokopasovnih stacionarnih storitvah še vedno edini regulirani operater fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta na slovenskem trgu. Foto: Shutterstock

Vse cene so še pred uvedbo predmet pravne presoje

V svojem pojasnilu so še poudarili, da so regulirane cene dostopa do bakrenega omrežja v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji, in posebej izpostavili, da so cene vseh veleprodajnih storitev, zaračunanih drugim operaterjem, pred uveljavitvijo vedno predmet presoje z vidika skladnosti z veljavno zakonodajo in regulatornimi odločbami.

Podrobnosti tožbe bodo podrobno pregledali, ko jo prejmejo. Takrat se bodo nanjo tudi ustrezno odzvali, so na Telekomu Slovenije sklenili svoj odziv na informacijskem sistemu Ljubljanske borze.