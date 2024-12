Kako podatke Evropske unije vrniti v Evropsko unijo

Drugod po svetu, zlasti v ZDA, so hitreje namenjali pozornost podatkovnim skladiščem, zato se zdaj kar 80 odstotkov podatkov Evropske unije shranjuje na strežnikih, ki so zunaj Evropske unije, svarijo izvajalci slovenskega projekta SIChain EIPS (Evropska infrastuktura podatkov in storitev), ki je del evropskega projekta IPCEI CIS.

Ob zavedanju tega, kako pomembni so podatki in kako pomembno je, da podatki Evropske unije ostanejo znotraj Evropske unije, je evropska sedemindvajseterica zagnala velik projekt, katerega namen je, najpreprosteje povedano, ustvariti učinkovit računalniški oblak Evropske unije.

Prednosti decentraliziranega shranjevanja

Evropska unija je temu celotnemu projektu namenila 1,2 milijarde evrov, udeleženci projekta pa so mu namenili še 1,4 milijarde evrov lastnih sredstev, je povedal direktor podjetja Hashnet Tadej Slapnik. S tem je ta projekt največji odprtokodni projekt v zgodovini Evropske unije.

Med stotimi sodelujočimi podjetji iz 12 evropskih držav so tudi slovenski izvajalci: družbe Telemach, Hashnet in Pro-Bit bodo v okviru projekta SIChain EIPS razvile in uvedle infrastrukturo blockchain kot storitev ter decentralizirano shranjevanje podatkov kot storitev. Ta bo na voljo podjetjem in organizacijam iz javnega in zasebnega sektorja, zato so slovenski izvajalci prepričani, da projekt spodbuja digitalno preobrazbo in prinaša izjemne priložnosti za slovensko gospodarstvo.

Predstavnik uprave družbe Telemach Slovenija Tomislav Čizmić: "Projekt bo prinesel koristi celotnemu slovenskemu gospodarstvu."

Pot do novih poslovnih modelov in storitev

Ena izmed prednosti je tudi odpiranje možnosti za razvoj novih poslovnih modelov in storitev, ki temeljijo na zanesljivih, nespremenljivih in preglednih podatkovnih tokovih, decentralizirana hramba podatkov pa bo zagotovila boljšo preglednost in sledljivost poslovnih in tehnoloških operacij, kar je ključno za nadaljnji razvoj storitev pametne obdelave podatkov.

Projekt SIChain EIPS traja od 1. julija letos do 30. junija 2026 in je del Načrta za okrevanje in odpornost, katerega skupna vrednost znaša 2.440.000 evrov, pri čemer Evropska unija prispeva 1.288.600 evrov. Naložba je tudi del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost, je še pojasnila Nena Dokuzov z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Za skupno evropsko infrastrukturo

Kot je pojasnil Giovani Frattini, vodja raziskav in razvoja rimskega podjetja Engineering Ingegneria Informatica, ki ima v projektu IPCEI CIS status direktnega partnerja, je cilj projekta razviti skupno evropsko infrastrukturo ter storitve za celotno Evropo, ki temeljijo na načelih odprtosti, interoperabilnosti, varnosti, trajnosti in neodvisnosti ter izvesti prvo industrijsko implementacijo v številnih strateških sektorjih.

V projektu SIChain EIPS bo podjetje Hashnet razvijalo tehnologijo za razvoj napredne blockchain infrastrukture kot storitve, ki je ključna za izboljšanje interoperabilnosti in varnosti evropske podatkovne infrastrukture in storitev (EIPS), podjetje Telemach bo poskrbelo za vzpostavitev in delovanje podatkovne infrastrukture, podjetje Pro-Bit pa za razvoj decentraliziranega shranjevanja podatkov kot storitve.

Še več slovenskega znanja in razvoja

Slovenski strokovnjaki sodelujejo tudi v drugih evropskih projektih, ki so del digitalne preobrazbe in razvoja. Tudi Telekom Slovenije je dejaven v več evropskih projektih, med katerimi je tudi projekt 5G-SITACOR, katerega namen je odpraviti komunikacijske ovire med prehodom meja držav članic Evropske unije in s tem zagotoviti najboljšo mogočo podporo za čim učinkovitejši mednarodni promet.

Med drugimi projekti, v katerih sodeluje Telekom Slovenije, je tudi projekt 5G-IANA, katerega namen je izkoristiti zmogljivosti in prednosti mobilnih omrežij pete generacije pri razvoju aplikacij za avtomobilsko industrijo.

V tem projektu sodeluje 16 partnerjev iz osmih evropskih držav, Telekom Slovenije pa je edini telekomunikacijski operater. Prav Telekomu Slovenije je pripadla čast, da so v njegovih prostorih konec oktobra predstavili dosežke tega triletnega projekta, ki se najbolj kažejo v odprti eksperimentalni platformi za preizkušanje storitev za potrebe avtomobilske industrije.