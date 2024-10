Kako lahko 5G prispeva k varnejšemu prometu z manj zastojev?

Evropski projekt 5G-IANA (Intelligent Automotive Network Applications) je vreden 7,6 milijona evrov, od tega je šest milijonov evrov nepovratnih sredstev zagotovila Evropska unija v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Po dobrih treh letih, delo na projektu se je začelo junija 2021, se bo projekt zaključil novembra. Dogodek, ki ga je v svojih prostorih gostil Telekom Slovenije, je bil priložnost za predstavitev dosežkov projekta, v okviru katerega so razvili odprto eksperimentalno platformo za preizkušanje storitev za potrebe avtomobilske industrije. Novembra, v zadnjem mesecu projekta, bodo pregled rezultatov in dosežkov zaključili z dvema spletnima dogodkoma.

Znanstveni projektni vodja in mentor zunanjih sodelujočih v projektu 5G-IANA dr. Xenofon Vasilakos z Instituta za komunikacije in računalniške sisteme (ICCS) pri nacionalni tehnični univerzi v Atenah med predstavitvijo rezultatov in dosežkov projekta 5G-IANA v Ljubljani Foto: Gaja Hanuna

Različni scenariji, skupni temelji

Platformo so preizkusili na različnih uporabniških scenarijih, med drugim so to daljinsko krmiljenje vozila, usklajevanje premikov vozil v prometu med avtonomno vožnjo, virtualni izlet z avtobusom, ki izkorišča tudi obogateno resničnost, zaznavanje visoko tveganih cestnih točk in ustrezno preventivno obveščanje ostalih udeležencev v prometu, spremljanje spremenjenih prometnih razmer med nesrečami in motnjami prometa v čezmejnih cestnih predorih in drugi.

Vsem tem scenarijem je skupno, da so z njimi povezane aplikacije odvisne od varne povezljivosti prek zanesljivih in zmogljivih mobilnih omrežij pete generacije.

Platformo so preizkusili na različnih uporabniških scenarijih prometa, avtonomnih vozil in drugih vidikov avtomobilske industrije, ki jim je skupno, da so z njimi povezane aplikacije odvisne od varne povezljivosti prek zanesljivih in zmogljivih mobilnih omrežij pete generacije. Foto: Gaja Hanuna

Evropska unija poudarja pomen in potencial 5G

Projekt 5G-IANA je skladen s strategijo Evropske unije za panevropsko uvedbo mobilnega omrežja 5G za hiter in učinkovit razvoj aplikacij in storitev za avtonomno vožnjo in komunikacijo med napravami v vozilu.

Priložnosti so tudi pri zagotavljanju varnejšega in bolj pretočnega prometa, kar so dokazali uporabniški scenariji, ki so jih uporabili v projektu.

Zbrane na sklepnem dogodku projekta 5G-IANA je uvodoma nagovoril podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek. Foto: Gaja Hanuna

Od ustrezne infrastrukture do popotnice za komercializacijo

Vloga Telekoma Slovenije v projektu je bila prav v zagotavljanju ustrezne komunikacijske infrastrukture za delovanje nove eksperimentalne platforme. Ta je namenjena predvsem manjšim in srednje velikim razvojnim podjetjem avtomobilske panoge kot priložnost in orodje za preizkus njihovih inovativnih aplikacij in storitev, ki temeljijo predvsem na umetni inteligenci in strojnem učenju.

Naslednji korak bo komercializacija tovrstnih nastajajočih storitev, zato so že v okviru projekta 5G‑IANA pripravili analizo koristi kot temelj za opredelitev pripadajočih komercialnih modelov.