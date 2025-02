Študentka Sonja je v Beogradu protestirala proti oblastem in odgovornim, ki nočejo prevzeti odgovornosti in razkriti vseh dokumentov o obnovi zrušenega nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, pod katerim je življenje izgubilo 15 ljudi. Voznik avtomobila jo je nekaj metrov vozil na strehi avtomobila, nato je padla na beton, voznik pa je nadaljeval vožnjo. Dvajsetletnica je pri tem utrpela hude poškodbe, njeno življenje je bilo ogroženo. Voznika avtomobila so ovadili za poskus umora.

Posnetek namerno povzročene nesreče si lahko pogledate spodaj:

Tokom odavanje pošte stradalim, u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, povređena je devojka kada ju je udario i nosio na krovu automobila nakon čega je pala ulicu. pic.twitter.com/M7nxsSuBK2 — TV N1 Beograd (@n1srbija) January 16, 2025

Slab mesec pozneje srbski mediji poročajo, da se je Sonja, kljub temu da še vedno okreva, za kratek čas vrnila na proteste in podprla kolege. Kot so potrdili njeni starši, se je študentom pridružila na poti do Kragujevca in z njimi prehodila nekaj kilometrov.

"Legenda", "To je študentsko kljubovanje, bravo dekle!", se glasi le nekaj komentarjev podpore, zapisanih pod objavo na omrežju X.