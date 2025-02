Vučićevo vodstvo, odločnost in vizija

Protestniki s prvo zahtevo vztrajajo pri tem, da se mora Janković javno in uradno opravičiti za pismo podpore Vučiću, o katerem je med drugim zapisal: "Vaši vodstvo, odločnost in vizija so ključni za napredek, ki ga je Srbija dosegla v preteklih letih, in prepričan sem, da je treba to pot nadaljevati."

Kritiziral ga je tudi prijatelj Kučan

Z drugo zahtevo protestniki pričakujejo, da se bodo vsi mestni svetniki in svetnice opredelili do Jankovićevega pisma, ki so ga sicer obsodili številne javne osebnosti in skoraj vsi vodilni politiki na državni ravni ter tudi nekdanji predsednik države Milan Kučan, Jankovićev podpornik in prijatelj.

Bo Janković zbral pogum?

"Mi smo Ljubljana, zahtevamo opravičilo župana! V času, ko tisoči v Srbiji protestirajo proti represiji in zahtevajo spremembe, je njegova podpora popolnoma nesprejemljiva. Ne v našem imenu! Ne v imenu Ljubljane! Kdo mu je naročil, da v imenu našega mesta podpre Vučića? S kakšno legitimnostjo je to župan storil? Bo imel pogum, da prizna napako in se opraviči," se med drugim sprašujejo v objavi na Instagramu.

Janković je sicer v zadnjih tednih večkrat ponovil, da ima vsak pravico do mirnih protestov in da obsoja kakršnokoli nasilje ter zavrnil opravičilo. Priznal je, da bi mu bilo veliko lažje, če pisma ne bi poslal, a za njim stoji. Čeprav je pismo poslal na uradnem dokumentu Mestne občine Ljubljana, je vztrajal, da je govoril izključno v svojem imenu in brez pooblastil kogarkoli.

Za blokado so se odločili na plenumu

Po vzoru protestov v Srbiji so se tudi ljubljanski protestniki organizirali v plenum. "20. februarja smo ugotovili, da ne župan ne mestni svetniki naših zahtev niso izpolnili. Plenum je odločil, da bomo stopnjevali pritisk in posodobili zahteve. Zahtevamo opravičilo in umik podpore Vučiću! Zahtevamo tudi, da vse mestne svetnice in svetniki MOL javno povedo, ali podpirajo županovo dejanje oziroma pismo! Ljubljančanke in Ljubljančani imamo pravico vedeti, kdo stoji na kateri strani."

Ulice so njihove

Kot datum "blokiranja mesta" so določili sredo, 5. marca, ko se bodo ob 17. uri zbrali pred ambasado Srbije v Ljubljani. "Ne bomo tiho! Ulice so naše! Mi smo Ljubljana!," še piše v objavi.

Do objave članka nismo dobili odziva ljubljanskega župana na zahteve protestnikov.