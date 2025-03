Pred beograjsko mestno skupščino je danes, medtem ko je v stavbi potekala seja, prišlo do pretepa med protestniki in varnostniki. Na kraj dogodka je prišla policija in enega od protestnikov aretirala, poročajo srbski mediji.

Pretep pred skupščino se je začel, ko so protestniki želeli odstraniti varnostno ograjo. Varnostniki so jim to preprečili, pri čemer je prišlo do fizičnega obračuna, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na kraj dogodka je prišla policija in pridržala enega od protestnikov. Pri policijskem kombiju, kamor so aretiranega odvedli, je nato izbruhnil nov obračun, po katerem je v kombiju pristalo še več ljudi, poroča portal N1 Srbija.

Varnostnike obmetavali z jajci in rdečo barvo, ti so uporabili solzivec

Protestniki so varnostnike in zgradbo skupščine pred pretepom obmetavali z jajci in rdečo barvo, varnostniki pa so uporabili solzivec, je s kraja dogodka poročala novinarka mreže Radio Svobodna Evropa.

Izgredi v srbskem parlamentu

Na današnji seji mestne skupščine so sicer glasovali o približno 40 točkah dnevnega reda. Na njej so med drugim sprejeli rebalans proračuna mestnih javnih komunalnih podjetij in podrobne načrte urbanistične regulacije mesta.

Do pretepa pred mestno skupščino je prišlo dva dni po izgredih v srbskem parlamentu, kjer se je s sprožitvijo dimnih bomb, pretepom in drugimi incidenti v torek začelo redno spomladansko zasedanje.

Srbija se je v novi politični krizi znašla po novembrski nesreči na novosadski železniški postaji, ki je zahtevala 15 življenj. Državo so kmalu zatem zajeli množični študentski protesti, na katerih med drugim zahtevajo objavo vseh dokumentov o prenovi postaje in kaznovanje odgovornih.