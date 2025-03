V Srbiji zaradi nesreče v Novem Sadu vložili obtožnico proti trem osumljencem

Beograjsko višje tožilstvo je danes sporočilo, da je vložilo obtožnico proti vodji razvoja naložb pri državnem podjetju Infrastruktura železnice Srbije ter predsedniku komisije za tehnični pregled železniške postaje v Novem Sadu in enemu od članov komisije.

Prvi v obtožnici očitajo zlorabo položaja in kaznivo dejanje zoper splošno varnost, drugima dvema pa nevestno delo v službi in kaznivo dejanje zoper splošno varnost, so še navedli.

Očitana kazniva dejanja so po besedah državnega tožilca Nenada Stefanovića povzročila zrušitev nadstreška. Kot je dejal, obstaja utemeljeni sum, da so bile napake trojice vzročno povezane s tragedijo.

"Če bi ravnali zavestno, bi opravili dolžnost izrednega pregleda, pa tudi preverjanja izpolnjevanja pogojev med poskusnim obratovanjem. Potem bi lahko vizualno opazili znake lomljenja in povečanega nagiba na nadstrešku v dneh pred njegovim zrušenjem," je danes dejal Stefanović po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Tragedija odnesla premierja, ministra za gradbeništvo in novosadskega župana

Celotno Srbijo so po nesreči na železniški postaji zajeli množični študentski protesti. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve padca nadstreška, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem trdi, da so izpolnili vse zahteve študentov, in jih neuspešno poziva k dialogu.

Po nesreči so do zdaj med drugim odstopili srbski premier Miloš Vučević, minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić ter novosadski župan Milan Đurić. Srbsko državno tožilstvo v Novem Sadu pa je konec decembra zaradi nesreče vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta tudi Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jelena Tanasković.