Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes na družbenem omrežju X izrazila zaskrbljenost nad torkovim nasiljem v srbskem parlamentu in nedavnim dogajanjem v povezavi s civilnodružbenimi organizacijami. Pozvala je k umiritvi napetosti z vzpostavitvijo pogojev za vključujoč dialog. Med včerajšnjim kaosom v srbskem parlamentu je poslanka Jasmina Obradović doživela možgansko kap, njeno stanje pa je še vedno kritično, je danes sporočila predsednica srbske skupščine Ana Brnabić.

"Zelo smo zaskrbljeni zaradi motenj parlamentarnega dela in nasilja v srbskem parlamentu. Parlament mora biti prostor demokratične razprave v interesu vseh državljanov in mora v celoti izpolniti svojo vlogo," je zapisala Kos.

Zaskrbljenost je izrazila tudi zaradi nedavnega dogajanja v Srbiji, uperjenega proti civilnodružbenim organizacijam.

"Dosledno pozivamo k umiritvi napetosti z vzpostavitvijo pogojev za vključujoč dialog, ki bi vključeval vse vpletene, vključno s političnimi akterji, institucijami in člani civilne družbe, da bi se obravnavale reforme, potrebne za prihodnost Srbije v EU," je dodala.

Napeto v srbskem parlamentu

Srbijo je v torek pretreslo hudo nasilje v parlamentu, ki se je začelo po protestni akciji opozicijskih poslancev. Ti so namreč s transparentom in vzkliki podprli študentske proteste, ki so se začeli po novembrski nesreči na novosadski železniški postaji. Obenem je opozicija nasprotovala načrtom koalicije, da obravnava več kot 60 točk z dnevnega reda.

Poslanka utrpela možgansko kap, njeno stanje je kritično

Vzdušje v parlamentarni dvorani se je hitro zaostrilo, potem ko so nekateri poslanci sprožili dimne bombe, drugi pa prižigali bakle. Izbruhnili so tudi pretepi, zaradi katerih so bile tri poslanke poškodovane. Poslanka Jasmina Obradović je med kaosom v parlamentu doživela možgansko kap. Njeno stanje je še vedno kritično, je danes sporočila predsednica srbske skupščine Ana Brnabić. Obradović je včeraj v bolnišnici obiskal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Sejo parlamenta so pozno popoldne po številnih incidentih le prekinili. Nadaljevali naj bi jo danes.