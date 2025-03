V Ljubljani poteka protestni shod v organizaciji ljudske fronte Mi smo Ljubljana, s katerim želijo podpreti študentske proteste v Srbiji in izraziti kritiko podpore ljubljanskega župana Zorana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Shod se je začel pred srbskim veleposlaništvom, nato so protestniki zasedli križišče pri Bavarskem dvoru, kjer so po vzoru na srbske proteste s 15 minutami tišine počastili spomin na 15 umrlih v tragediji na novosadski železniški postaji.

Protestniki, zbralo se jih je nekaj sto, očitajo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Na prvem shodu pred mesecem dni so županu predali seznam zahtev, pozvali pa so ga tudi, naj se javno opraviči. Pozvali so tudi mestne svetnike, naj se javno opredelijo do županovega pisma podpore, saj menijo, da imajo pravico vedeti, kdo stoji na kateri strani. Napovedali so tudi stopnjevanje pritiska, če njihove zahteve ne bodo izpolnjene.

Foto: Ana Kovač Janković trmasto vztraja, da se ne namerava opravičiti, saj da ne ve, zakaj bi moral komu ugajati. Kot že večkrat doslej je tudi na torkovi novinarski konferenci dodal, da obsoja nasilje, a priznava pravico do protestov, vendar pa je svojo podporo Vučiću podkrepil z besedami, da je srbski predsednik njegov prijatelj in da se mu ne namerava izneveriti.

Ljudska fronta Mi smo Ljubljana je na prebivalce slovenske prestolnice naslovila javno pismo, v katerem so kot pogoj za boljšo prihodnost navedli prenehanje kopičenja Ljubljane in Srbije v rokah oligarhičnih izkoriščevalcev, ki se vedejo, kot da bi šlo za njihovo zasebno last in igrišče za izpolnjevanje lastnih avtokratskih interesov.

Foto: Ana Kovač Proti Vučićevi vladi in razmeram v državi sicer že več mesecev potekajo protesti srbskih študentov in tudi drugih državljanov, ki zahtevajo demokratizacijo Srbije. Za ljudsko fronto Mi smo Ljubljana je zahteva po opravičilu Jankovića znak podpore, ki jo namenjajo srbskemu ljudstvu in študentom v njunem boju. S svojo javno podporo Vučiću je župan legitimiral nasilje nad udeleženci shodov, do katerega prihaja med protesti, so prepričani organizatorji današnjega shoda.

Foto: Ana Kovač