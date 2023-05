Nove podrobnosti: slavljencu naj bi dejal, da bo darilo dobil v sredo. Takrat je izvedel strelski napad.

13-letni Kosta K., ki je na osnovni šoli v Beogradu ubil devet ljudi, osem učencev in varnostnika, naj bi bil večer pred napadom s sošolci, na katere je le nekaj ur kasneje streljal, na rojstnodnevni zabavi. Učenec in eden izmed njegovih redkih prijateljev je za srbski tabloid Blic razkril, da naj bi Kosta K. na zabavi slavljencu dejal, da bo darilo prejel v sredo, torej na dan strelskega napada.

Eden izmed učencev beograjske osnovne šole Vladislav Ribnikar in eden redkih prijateljev 13-letnega Koste K. je za omenjeni medij razkril nove podrobnosti iz življenja mladega napadalca.

"Bila sva prijatelja, srečevala sva se tudi zunaj šole. Skupaj sva igrala videoigre, igrala sva nogomet v bližnjem parku," je povedal učenec in dodal, da je bil Kosta miren, dostojen in nekoliko introvertiran.

"Vse stvari je zadržal zase. Tudi ko smo igrali nogomet, se je držal bolj ob strani. Imel je malo prijateljev, pogosto so ga ustrahovali in se norčevali iz njega. Govorili so mu, da je piflar, ker je bil odličen učenec, dobival je najvišje ocene."

Njegov prijatelj je zanikal zgodbo, da naj bi bil razlog za napad slaba ocena v šoli. "Nikoli ni dobil slabe ocene. Nekoč smo bili v parku, drugi učenci so ga obkrožili in vzklikali piflar. Dajali so mu tudi druge vzdevke. Kolikor vem, pa ga nikoli niso pretepli." Kosta je sicer pred časom zamenjal razred, a so se incidenti nadaljevali.

Učenec je za Blic razkril, da so bili večer pred napadom s sošolci na rojstnodnevni zabavi, Kosta K. pa naj bi slavljencu dejal, da bo darilo prejel v sredo, torej na dan strelskega napada. Kot je še povedal, se je slavljencu uspelo rešiti s skokom skozi okno.

Strelom 13-letnega napadalca je podleglo devet ljudi, osem učencev in varnostnik, v napadu je bilo ranjenih še šest učencev in učiteljica.