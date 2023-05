Napadalec na psihiatriji. Beograjčani na ulicah zahtevajo odstop šolskega ministra.

Srbska vlada je po masakru, v katerem je učenec OŠ Vladislav Ribnikar včeraj ubil osem sošolcev in šolskega varnostnika ter ranil še šest učencev in učiteljico, razglasila tridnevno žalovanje. V glavnem mestu bodo danes zaprte osnovne in srednje šole. Včeraj se je pred ministrstvom za izobraževanje zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali odstop ministra. Napadalec je po zadnjih podatkih na psihiatriji.

Tridnevno žalovanje se bo začelo 5. maja, osnovne in srednje šole v Beogradu danes ne bodo delovale, minister za izobraževanje Branko Ružić pa je na izredni novinarski konferenci napovedal, da se bo pouk v vseh šolah v Srbiji jutri začel z minuto molka.

Ministrica za zdravje Danica Grujičić je potrdila, da je ena od ranjenih šolark v izjemno hudem stanju, zdravniki se borijo za njeno življenje. Tudi učiteljica zgodovine je huje poškodovana in je še vedno v življenjski nevarnosti.

Več tisoč ljudi se je včeraj zvečer zbralo v spontani povorki, ki je prišla pred ministrstvo za izobraževanje. Z glasnim vzklikanjem so zahtevali odstop ministra za izobraževanje Branka Ružića.

Množica ljudi žaluje na ulicah. Zahtevajo tudi odstop šolskega ministra. Foto: Guliverimage

Šef beograjske policije Veselin Milić je povedal, da je po prijavi šolskega uradnika, da učenec naključno strelja ljudi, policijo poklical tudi deček, ki se je predstavil kot Kosta Kecmanović in rekel, da je ustrelil več ljudi.

"Otrok, ki je storil to kaznivo dejanje je po napadu poklical dežurno službo Policijske uprave Beograd in povedal, da je streljal na ljudi v šoli in da je "psihopat, ki se mora umiriti." To je izjavil, ko je poklical dežurnega delavca in sam prijavil dogodek," je povedal šef beograjske policije Veselin Milić.

"Po tem je izjavil, da sta ga prevzela strah, panika, začel je tudi čudno dihati," je še dodal Milić.

Po besedah šefa beograjske policije o motivu za napad ne more govoriti. "Lahko da je bil ignoriran s strani družbe," ugiba Milić in doda, da je deček pri sebi imel štiri molotovke. Deček je, kot pravi Milić, policiji povedal, da ni želel ubiti otrok, temveč je na vhodu v šolo želel zgraditi obrambni zid, da policija ali kdorkoli drug ne bi mogel priti notri. Napadalec je po zadnjih podatkih na psihiatriji.