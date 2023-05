"Pretvarjal sem se, da sem mrtev. Tako sem se rešil."

V osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu je umrlo sedem deklic, en deček in varnostnik. Okoli 8.40 je nanje streljal 14-letni učenec, ki so ga aretirali, je potrdilo srbsko ministrstvo za notranje zadeve. Srbski mediji so po tragediji prejeli odzive številnih udeleženih. Starši so panični prišli pred šolo.