Številna sožalja: to sta povedala Pirc Musarjeva in Golob

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta danes izrekla iskreno sožalje staršem in svojcem preminulih po strelskem napadu na osnovni šoli v središču Beograda, v katerem je 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico.

"Globoko sem pretresena nad streljanjem na osnovni šoli v Beogradu. V imenu države in ljudi izrekam iskreno sožalje staršem in svojcem preminulih. Deklici, ki se v bolnišnici še bori za življenje, in njenim staršem želim veliko življenjske moči, poškodovanim pa dobro okrevanje," je Pirc Musarjeva zapisala na Twitterju.

Tudi Golob je ob tragičnem dogodku v beograjski osnovni šoli izrazil globoko pretresenost. "Izražam iskreno sožalje družinam preminulih, ranjenim pa čim hitrejše okrevanje," piše na Twitterju Vlade Republike Slovenije.

Sožalja prihajajo iz regije in Evrope

Sožalje ob tej "zelo žalostni novici" je "v imenu vseh" izrazil zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Globoko sožalje je izrazil svojcem smrtnih žrtev, ranjenim pa zaželel hitro okrevanje. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je ob izrazih sožalja na Twitterju izpostavil, da so "naše misli s srbskim narodom, še posebej pa s svojci in prijatelji vseh ubitih in ranjenih v tem napadu".

Pretresenost in iskreno sožalje sta izrazila tudi generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić in poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo Vladimir Bilčik, ki je ob tem pozval k temeljiti preiskavi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V regiji so sožalje izrazili hrvaški premier Andrej Plenković, odhajajoči črnogorski predsednik Milo Đukanović in novoizvoljeni črnogorski predsednik Jakov Milatović. Đukanović je v sporočilu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću zapisal, da Črna gora sočustvuje s Srbijo v teh težkih trenutkih, Plenković pa je v pismu srbski premierki Ani Brnabić izrazil tudi obžalovanje zaradi tako velikega števila smrtnih žrtev, ranjenim pa zaželel hitro okrevanje.

Sožalje voditeljem Srbije, družinam in srbskim državljanom so izrazili tudi predstavniki Bosne in Hercegovine, med drugim srbska in hrvaška člana predsedstva BiH Željka Cvijanović in Željko Komšić ter predsednica sveta ministrov BiH Borjana Krišto.