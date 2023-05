Očetu 13-letnega napadalca v beograjski šoli odredili pripor

Po današnjem zaslišanju je preiskovalni sodnik očetu 13-letnika, ki je v sredo v svoji osnovni šoli v Beogradu ubil devet ljudi, sedem pa ranil, odredil 30 dni pripora. Očitajo mu hujše kršitve splošne varnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen do 12 let. Obramba se na odločitev lahko pritoži.

S sodišča so še sporočili, da se je sodnik za pripor odločil zaradi posebnih okoliščin, ki kažejo na to, da bi lahko znova ogrožal splošno varnost, kar da bi lahko ogrozilo pošteno vodenje kazenskega postopka, poroča srbski portal N1.

Oče 13-letnega napadalca obtožbe zanika

Po dveh dneh pridržanja so ga danes zaslišali zaradi suma, da je 13-letnega sina učil streljanja s strelnim orožjem, ko ga je peljal v strelski klub, kjer je vadil streljanje. Osumljen je tudi, da ni ustrezno hranil orožja, s katerim je njegov sin v sredo izvedel strelski napad na šoli.

Oče je na današnjem zaslišanju zanikal obtožbe, tožilstvo pa je zanj predlagalo pripor, da ne bi vplival na priče in ponovil kaznivega dejanja ter vznemirjal javnosti. 13-letnik, ki je streljal z očetovo pištolo, pa po veljavni zakonodaji zaradi starosti ni kazensko odgovoren.

Očetova odvetnica Irina Borović je novinarjem pred sodiščem danes povedala, da je oče s strelivom in orožjem, za katero ima vsa potrebna dovoljenja, ravnal v skladu s predpisi in da je bilo orožje zaklenjeno v sefu pod šifro. Dodala je še, da je član športnega združenja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbija zavita v črnino

V Srbiji se je danes začelo tridnevno žalovanje za žrtvami tega strelskega napada, potem ko je državo pretresel še en strelski napad pri Mladenovcu. V številnih organizacijah in institucijah so se žrtev spomnili z minuto molka, časniki pa so izšli s črnimi naslovnicami. Pred Osnovno šolo Vladislava Ribnikarja v Beogradu, kjer je 13-letnik izvedel napad, so se tudi danes zbirali ljudje, ki so v znak žalovanja v okolici šole polagali cvetje in sveče.