Tragedija v Beogradu zlomila srce Dončiću, ki bo pomagal družinam žrtev

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob tragediji v osnovni šoli v Beogradu na družbenem omrežju zapisal, da je njegovo srce zlomljeno, izrazil sožalje družinam žrtvam in dodal, da bo prek svoje fundacije LD77, tako kratkoročno kot dolgoročno, pomagal prizadetim. Po pisanju ESPN bo Dončić plačal pogrebne storitve in svetovanja pri soočanju s smrtjo.

"Zaradi tragedije in izgubljenih otroških, nedolžnih življenj je moje srce strto. Moje misli so z družinami žrtev in celotno skupnostjo, ki jo je prizadela tragedija. Beograd, podpiram te in ti stojim ob strani v teh težkih časih. S svojo fundacijo LD77 raziskujem tako o takojšnjih kot dolgoročnih načinih podpore učencem, učiteljem in družinam, ki jih je prizadel strelski napad na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja," je dan po grozoti v Beogradu, kjer je 13-letni učenec v strelskem pohodu ubil devet ljudi in jih več ranil, zapisal košarkarski zvezdnik Luka Dončić.

Zbog tragedije i izgubljenih dečijih,nevinih života moje srce je slomljeno! Moje misli su sa porodicama žrtava i celom nacijom.

Moja fondacija,povodom ovog teškog i nemilog dogadjaja,pruža podršku svim porodicama,učenicima i nastavnicima osnovne škole Vladislav Ribnikar. — Luka Doncic (@luka7doncic) May 4, 2023

Plačilo pogrebnih storitev in svetovanj

Kot je za ESPN povedal predstavnik Dončićeve fundacije, se je 24-letnik zavezal plačati pogrebne storitve in svetovanje učencem ter osebju ob tragičnem dogodku. Dončić naj bi ob tem pozdravil tudi vključitev drugih igralcev lige NBA z balkanskimi koreninami pri pomoči prizadetim v pretresljivem sredinem dogajanju v Beogradu.