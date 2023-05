Nov napad v Beogradu: nekdanja dijakinja z nožem napadla učenca in učiteljico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je v sredo Srbijo pretresla tragedija, v kateri je življenje izgubilo devet ljudi, iz Beograda poročajo o novem napadu. Nekdanja dijakinja je z nožem napadla 15-letnega učenca in učiteljico, poroča Index.hr. Incident se je zgodil v elitni zasebni šoli Ruder Bošković v Beogradu.

Strelski pohod 13-letnega učenca, ki je ubil devet ljudi, je Beograd zavil v črnino. Danes iz Srbije poročajo o novem napadu, nekdanja dijakinja je prišla v šolo in z nožem poškodovala učenca ter učiteljico, ta je želela preprečiti napad. Porezala ju je po rokah, po prvih informacijah žrtvi nista huje poškodovani. Kot poroča Telegraf, ju je napadla s kuhinjskim nožem.

Nekdanjo dijakinjo, ki so jo pred časom izključili iz šole, so prijeli na kraju dogodka. Učence so evakuirali, policijska preiskava se še nadaljuje. Motiv za napad za zdaj še ni znan.